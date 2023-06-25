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الأحد 25 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

هل نمتلك من يتصدى لفكر الإخوان؟.. الدكتور أحمد مجاهد يجيب لـ "الشاهد"

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز وأحمد مجاهد في برنامج الشاهد

قال أحمد مجاهد، رئيس الهيئة العامة للكتاب الأسبق،إن الإخوان اعتادوا أن يترعرعوا تحت الأرض، لافتًا إلى أنهم عندما خرجوا على وجه الأرض لم يعرفوا أن يعيشوا. 

وأضاف مجاهد خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أن أفراد هذا الجيل من الإخوان ذهبوا، لكن هناك أفراد آخرين من أجيال قادمة، لافتًا إلى أن فكر الاخوان يحتاج إلى مواجهة فكرية هادئة وأنفاس طويلة. 

وأوضح الدكتور أحمد مجاهد، أن لدينا من يتصدى لأفكار الإخوان المتطرفة من الوسط الثقافي، متابعا: "عندنا الكثير، وعندنا من يتصدى بمستويات عديدة، حيث يوجد من يتصدى في الإعلام، ومن يتصدى بكتب ثقيلة بفكر مستنير مقابل للفكر الظلامي، وعندنا من يتصدى بشكل تفنيد لأفكارهم القديمة، وعندنا من يتصدى بفتح الأحداث، والأهم عندي هو من يقدم البديل، فالدين هو عقيدة واحتياج والدين هوى شخصي لدى المصريين".

عن برنامج “الشاهد”

يعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الإعلامي محمد الباز أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

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