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الأحد 25 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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«الكشكى»: انعكاسات إيجابية لتأكيد الرئيس على تنفيذ مخرجات الحوار الوطنى

الكاتب جمال الكشكي
الكاتب جمال الكشكي

قال الكاتب جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنَّ أبرز ما تميزت به جلسات الحوار الوطني على مدار الأسابيع الماضية، هو القدرة على إدارة الاختلاف وأنَّ الهدف الأول والأخير هو إعلاء مصلحة الوطن وهناك سقف يحكم المشاركين مهما كان اختلافهم يحكمهم الالتزام.

 

وأضاف «الكشكي» خلال استضافته في فقرة خاصة عن «الحوار الوطني» على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ المعارضة وأدائها المسؤول خلال جلسات الحوار الوطني، أثبتت بما لا يدع مجال للشك أن لديها هم مسؤولية متعلقة بالوطن، وعندما توافرت المبادرة وجلس الجميع على مائدة النقاش وحتى هذه اللحظة هناك قدر من الحرص الشديد على انجاح الحوار وتقاسم المسؤولية المشتركة.

 

وتابع عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أنَّه لا يوجد من طلب الكلمة في الجلسات ولم يأخذ فرصة ولم يتم مقاطعة أحد ولا وجود للخطوط الحمراء في أي قضية وبالتوازي لم يكن هناك تجاوز من أحد على الإطلاق، بل حكم المشاركين الرغبة في الوصول إلى مخرجات مفيدة وعمل وطني حقيقي.

 

وأوضح «الكشكي»، أنه منذ 26 أبريل الماضي وإطلاق الحوار الوطني والاستجابة السريعة للرئيس للاشراف القضائي وفي 3 مايو وكلمة الرئيس في افتتاح الحوار الوطني خاطب بها كافة المصريين وتعهده بعد ذلك دون قيد أو شرط على التصديق على كل ما يتم تقديمه في اطار صلاحياته الدستورية والقانونية، قائلاً «نلمس هذا الدعم وانعكاساته في الجلسات ما احدث نوع من الطمأنينة والرئيس يقف داعما لهذه المبادرة وجاهز على التصديق لكل ما يقدمه الحوار من مخرجات التي في صميم مصلحة المواطن».

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