أحمد مجاهد لـ"الشاهد": الإخوان حاولوا اختراق هيئة الكتاب.. ومارسوا "المكايدة"

قال الدكتور أحمد مجاهد، رئيس الهيئة العامة للكتاب الأسبق، إن وزير ثقافة الإخوان علاء عبدالعزيز استهدف مكتبة الأسرة لأنها ضد خطهم.

وأضاف خلال لقائه الخاص، ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت: "طلب علاء عبدالعزيز وزير ثقافة الإخوان، بتحويل مكتبة الأسرة لمكتبة الثورة، لأنها كانت تطبع كتب بسلاسة وتنشر كتب عن الهوية المصرية الوطنية، وأصدرت تصريح أن هناك قامات وأشخاص في مكتبة الأسرة ولا يستطيع أحد التدخل في عملها، وفي ثاني يوم عقدت اجتماع لمكتبة الأسرة، وصدر بيان دقيق عن سلسلة إصدارات مكتبة الأسرة، وهناك إصدارين بالفعل عن إصدارات الثورة وليس هناك داعي لهذا التحويل.

وتابع: “في ثاني يوم لهذا الاجتماع وجدت إقالتي من منصبي تنتظرني على مكتبي، ولم أكن مستغربا وكنت متوقع هذا، ولم نكن على خط واحد مع هذه الجماعة الإرهابية، وتوقعت إقالتي من علاء عبدالعزيز وزير ثقافة الإخوان بعد اجتماع مكتبة الأسرة”.

وأكد أن الأخوان حاولوا اختراق هيئة الكتاب، ومارسوا نوعا من "المكايدة"، متابعا: "كان هناك اختراق ولكن لم يقدروا، وكانوا يحاولون أن يخترقوا، ولكن لجان القراءة ترفض النشر، وكان هناك كيد متبادل، مثل منح كتاب ثروت الخرباوي جائزة معرض الكتاب في عام حكم الإخوان 2013، وكان عاصم شلبي رئيس اتحاد الناشرين، وأحد أكبر قيادات الإخوان في محافظة الشرقية،وكان المسئول عن تدريب محمد مرسي قبل ذلك في محافظته، وكان هو من يسلم الجائزة لثروت الخرباوي، الذي يهاجم الجماعة.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الإعلامي محمد الباز، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

ويذاع "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو حتى 30 يونيو، فى الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال وإحسان السيد ومصطفى متولي.