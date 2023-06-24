أحمد مجاهد لـ"الشاهد": جماعة الإخوان تنظيم سياسي صريح لا علاقة له بالدين

أكد الدكتور أحمد مجاهد، رئيس الهيئة العامة للكتاب الأسبق، أن جماعة الإخوان تنظيم سياسي صريح لا علاقة له بالدين

وقال خلال لقائه الخاص، ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت: "سرعان ما اكتشف الشعب أن الإخوان المسلمين تنظيم سياسي صريح لا علاقة له بالدين ويعمل فقط على تسييس الدين، وأنا تحسست الخطر بحكم عملي في السينما والمسرح والشعر والفنون الشعبية وكانت كل هذه مخاطر تهدد الجماعة الارهابية".

وأضاف أن الترقي في المراتب الإخوانية يعتمد على قراءة كتب ومناقشتها مع الأخوة، ولذلك كان الإخوان مسيطرين على صناعة النشر بشكل كبير جدا.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الإعلامي محمد الباز، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

ويذاع "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو حتى 30 يونيو، فى الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال وإحسان السيد ومصطفى متولي.