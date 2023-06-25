الجيش السودانى ينفذ عمليات تمشيط ناجحة.. ودحر ثلاث محاولات هجومية

أعلنت القوات المسلحة السودانية، تنفيذ عمليات تمشيط ناجحة، بعد نجاح عناصر الجيش السبت في دحر ثلاث محاولات هجومية لقوات المتمردين (الدعم السريع)، على قوات الاحتياطي المركزي بجنوب الخرطوم.

وجاء في بيان للقوات المسلحة السودانية - نقلته وكالة الأنباء السودانية (سونا) - "المليشيا المتمردة قامت اليوم بثلاث محاولات للهجوم على قوات الاحتياطي المركزي بجنوب الخرطوم، تم دحرها جميعًا وتكبد العدو خسائر كبيرة تضمنت تدمير عدد من العربات وقتلى وجرحى".

وأضافت: "كما قامت قواتنا في أمدرمان بعمليات تمشيط ناجحة وعمليات نوعية ببعض المناطق".

وتابعت: "وأيضا قامت قواتنا بتوجيه عدد من الضربات بالخرطوم وغرب أم درمان وشمال بحري".

وأضافت القوات المسلحة السودانية: "ترصد قواتنا بدقة كافة تحركات ونوايا العدو مع كامل الجاهزية للتعامل الحاسم معها".

انتهاء الهدنة

وانتهت صباح الأربعاء هدنة مدتها 72 ساعة تم الاتفاق عليها بين الطرفين بوساطة أميركية-سعودية، واستؤنف القتال في غضون دقائق حيث هزت الانفجارات الخرطوم بعد أكثر من شهرين من اندلاع القتال في البداية بين الجانبين.

وفي هذا الصدد، قالت مساعدة وزير الخارجية الأميركي للشؤون الإفريقية مولي في الخميس "أرجأنا أمس المحادثات لأن الصيغة لم تكن بالطريقة التي نريدها".

وتركز القتال إلى حد كبير في العاصمة وغرب إقليم دارفور، واتسع ليشمل ولاية جنوب كردفان على بعد مئات الكيلومترات جنوب غرب الخرطوم.

واتهم الجيش قوات الدعم السريع بـ "استغلال الهدنة لتعبئة قواتها وارتكاب عدة انتهاكات ضد المدنيين"، فيما اتهمت الدعم السريع بدورها الجيش بتلفيق مقطع فيديو لهجوم اغتصاب، زاعمة أن "أحد الممثلين ظهر بالزي الرسمي" للقوات المسلحة "يثبت ذنبهم".

وأسفر القتال منذ 15 أبريل بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع برئاسة نائبه السابق محمد حمدان دقلو عن مقتل أكثر من 2000 شخص.