أستاذ علوم سياسية تكشف حقيقية وجود انشقاقات داخل الجيش الروسى

قالت الدكتورة لانا بادفان، أستاذ العلوم السياسية، إن قوات فاغنر منتشرة في روستوف الروسية، لافتًا إلى أن الأوضاع صعبة جدًا.

وأضافت الدكتورة لانا بادفان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسؤوليتي" المذاع عبر فضائية صدى البلد، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن هناك إجراءات أمنية تقوم بها الحكومة الروسية لنشر بعض المعدات العسكرية والجنود والشرطة في العاصمة الروسية وفي عدة مدن، لافتة إلى أن هذه الإجراءات تأتي منعًا لحدوث أي استغلال من قبل بعض الأطراف، وزعزعة الأمن الداخلي الروسي.

وأوضحت أنه نتيجة التواجد الكبير لمجموعة فاغنر في منطقة ستوف، هو محاولة لضم الجنود الروس لتلك المنطقة إلى مجموعة فاجنر وبالتالي فإن قائد مجموعة فاجنر تحول من قائد لديه الشعبية بين الروس إلى قائد متمرد يعمل على زعزعة الأمن الداخلي الروسي.

وأشارت إلى أن المعلومات الأمريكية بوجود انشقاقات داخل الجيش الروسي هي معلومات عارية من الصحة تماماً، فلا يوجد أي تصريح واضح يؤكد بأن الجيش الروسي في حالة انشقاق، مؤكدة أن هناك وحدة وطنية خلف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.