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السبت 24 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بعد عرضها في "مساء DMC".. مجلس الوزراء يستجيب لحالة الأختين "فتحية وفهيمة"

فتحية وفهيمة
فتحية وفهيمة

استجاب مجلس الوزراء، لإحدى الحالات الإنسانية التي عرضها برنامج «مساء dmc»، المذاع على قناة «dmc»، من تقديم الإعلامية إيمان الحصري. 

 

الحالة الإنسانية عرضها البرنامج في الأسبوع الماضي، لأختين «فتحية وفهيمة» من قصار القامة، حيث لم تتزوج الأولى بينما تزوجت الثانية ويتخطى عمرهما 70 سنة، وعندما أنجبت بنتا قررت أن ترعى أمها وخالتها. 

وقالت الإعلامية إيمان الحصري: «بعدما أذعنا التقرير قال زملائي لي إن الدكتور حسام المصري المستشار الطبي لرئيس مجلس الوزراء تواصل مع البرنامج وأكد أنه سيتم تقديم كل أوجه الرعاية والعلاج». 

 

وأضافت: "بعدما انتهت الحلقة، تحدثوا إلينا بشكل مباشر، وكان هناك اهتمام كبير بالحالتين لأنهما تمسان القلب، لأنهما كبار في السن ويعانيان من بعض الأمراض، وفي الساعة الثامنة صباحا تحركت سيارة مجهزة بها طبيب وممرض وجرى نقلهما لمستشفى عين شمس التخصصي، وخضعتا لكل الفحوصات الطبية». 

 

إلى ذلك، قال الدكتور حسام المصري المستشار الطبي لرئيس مجلس الوزراء: «أشكرك وأشكر فريق الإعداد الذي يسلط الضوء على الحالات التي تستحق الدعم والمساندة، قدمتم تقريرا يمس كل قلوب المصريين، وأنا أشكركم على كل شيء». 

 

وأضاف: «لدينا تكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بتوفير حياة كريمة للمواطنين، ولدينا توجيهات من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بالاستجابة للاستغاثات على منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام والشكاوى التي تردنا في مجلس الوزراء من أجل تقديم الخدمة اللازمة». 

 

وتابع: «هناك دعم كبير جدا وغير محدود من الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، لم نتحدث إليه عن حالة إلا وكان هناك دعم كامل منه».

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