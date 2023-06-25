متحدث الحكومة: نوفر 20 ألف مقبرة بديلة للمقابر المطلة على شارع صلاح سالم

كشف السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن تفاصيل جولة رئيس الوزراء لمقابر صلاح سالم.

وقال “سعد”، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع عبر فضائية "دس إم سي"، مساء السبت، إن جولة رئيس الوزراء اليوم كانت رسالة للرأي العام لعرض الحالة المتردية لمقاير المطلة علي شارع صلاح سالم.

وأضاف أن الدولة توفر 20 ألف مقبرة بديلة للمقابر المطلة على شارع صلاح سالم، موضحًا أن مقابر الخالدين سينقل إليها رفات عظماء مصر بشكل حضاري.

وأكد أن المياه الجوفية خطر كبير على المقابر المطلة علي شارع صلاح سالم، مشيرًا إلى أن هناك لجان فنية مختصة ستحدد المقابر التراثية في منطقة صلاح سالم.