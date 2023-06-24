ads
السبت 24 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الخطيب يهدي رئيس الاتحاد السعودي للكاراتيه درع وعلم الأهلي

الخطيب مع رئيس الاتحاد
الخطيب مع رئيس الاتحاد السعودي للكاراتيه

استقبل الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، اليوم بمقر النادي بالجزيرة، الدكتور مشرف الشهري رئيس الاتحاد السعودي للكاراتيه، في حضور الدكتور مهند مجدي عضو مجلس الإدارة.

تأتي الزيارة فى إطار العلاقات الطيبة التي تربط الأهلي بكافة المؤسسات الرياضية في الوطن العربي.

وحرص الدكتور مشرف الشهري رئيس الاتحاد السعودي، على تهنئة الكابتن محمود الخطيب بفوز الأهلي ببطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة الحادية عشرة في تاريخه.

وقام الكابتن الخطيب بإهداء درع وعلم وتيشيرت الأهلي إلى رئيس الاتحاد السعودي للكاراتيه، فيما قام الضيف بإهداء الكابتن محمود الخطيب درع الاتحاد السعودي للكاراتيه.

يقيم المنتخب السعودي للكاراتيه معسكرًا مغلقًا بالقاهرة، استعدادًا لدورة الألعاب العربية التي تقام بالجزائر ودورة الألعاب الآسيوية التي تقام بكوالالمبور.

والتقى المنتخب السعودي للكاراتيه مع فريق الكاراتيه بالنادي الأهلي في عدة لقاءات ودية أمس على صالة النادي بمدينة نصر، شهدت ندية وإثارة من جانب الطرفين.

الكابتن محمود الخطيب الاتحاد السعودي للكاراتيه درع وعلم الأهلي

الأكثر قراءة

قبل موقعة الكأس.. فأل شؤم ينذر بسقوط الأهلى أمام منتخب السويس

سكبت "البنزين" وأغلقت الغرفة على زوجها وأشعلت النار.. "عزة" ليست نادمة

بعد تغيبه 9 أيام.. العثور على جثمان مسن داخل ترعة بالمنوفية

أحمد موسى يكشف التفاصيل الكاملة لتمرد قوات فاجنر بروسيا (فيديو)

مهرجان العلمين.. أكبر حدث ترفيهى فى مصر والشرق الأوسط (فيديو)

النجوم يواصل مفاجآته فى كأس مصر ويطيح بسموحة من دور الـ16

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

لاعبون بالأقدام.. ومبدعون بالأقلام

وائل لطفي

سم المؤامرات فى عسل الصحافة

ماجد حبته

حصاد قمة باريس

د. منى حلمى

لا بد أن يكرهوها

علي سعدة

كشف المستور

د منجى بدر

فعاليات قمة ميثاق التمويل العالمى الجديد فى باريس

أحمد الصغير

اقتراح لوزير الشباب والرياضة والقائمين على منظومة كرة القدم فى مصر!

الحسين عبدالرازق

رِجل الغُراب والمُساكنة وفصل الخِطاب!

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

تداعيات تمرد قوات «فاجنر» فى روسيا.. كيف تتحرك إسرائيل؟

«الأباتشى» فى جنين.. هل تستعد إسرائيل لعملية عسكرية بالضفة الغربية؟

فلسطين تدين مصادقة الاحتلال على إقامة عشرات البؤر الاستيطانية