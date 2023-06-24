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السبت 24 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

من هى قوات فاجنر التى أعلنت التمرد المسلح فى روسيا؟.. سياسى يجيب

قوات فاجنر
قوات فاجنر

قال الدكتور محمود الأفندي، الباحث السياسي الروسي، إن يفجيني بريجوجين وكلت إليه إنشاء مجموعة فاجنر، لافتاً إلى أنها خاضت معارك باخموت.

وأضاف الأفندي خلال مداخلة عبر سكايب ببرنامج "على مسؤوليتي" المذاع عبر فضائية صدى البلد، الذي يقدمه الإعلامي  أحمد موسى، أن قائد فاجنر كان يوجه اتهامات كثيرة لوزارة الدفاع الروسية.

وأوضح أن الرئيس فلاديمير بوتين اتهم قائد فاجنر بالخيانة، كما أنه ألمح بأن مخابرات أجنبية جندته، مشيرا إلى أن تلك المجموعة كانت مفيدة لروسيا في حروبها. 

وأشار إلى أن وزير الدفاع الروسي حاول احتواء قائد فاجنر ولكنه فشل، بعد رفض الأخير التوقيع على عقود للعمل تحت إدارة وزارة الدفاع الروسية.

وبين أن عدد قوات فاجنر يصل إلى 25 ألف مقاتل، لافتاً إلى أن الرئيس بوتين لم يكن راضياً عن قائد فاجنر مؤخرًا. 

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