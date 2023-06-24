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السبت 24 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الباز: مشاهير العالم يأتون إلى مصر لتسجيل لحظات تاريخية (فيديو)

الباز
الباز

علق الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، على زيارة المدرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، لمصر، قائلًا إن نجوم ومشاهير يأتون من مختلف دول العالم لمصر لرؤية الآثار وتسجيل لحظات تاريخية.

وأضاف الباز، خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن هيئة تنشيط السياحة بدأت تلتفت لهذا الأمر وتستغل الزيارة، للترويج دون أن تجور على رغبة النجم الذي يرغب في السرية والخصوصية.

وأوضح عمرو القاضي رئيس هيئة تنشيط السياحة، في مداخلة مع الباز، أن زيارات المشاهير العالميين قد تكون بدعوة من مصر، من خلال التواصل مع مدراء أعمالهم، أو رغبة من المشاهير أنفسهم، وفي كلتا الحالتين، يتم احترام رغبة النجم، ولا تنشر صوره إلا بموافقته، وإذا أراد أن تتم زيارته في سرية تامة، يكون له ذلك، ويحظى أيضًا بكل التسهيلات وواجب الضيافة، وتخصيص أحد كبار الأثريين لمصاحبته في جولة.

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