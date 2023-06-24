متخصص في الشأن الروسي: "فاجنر" وضعت نفسها في مهمة انتحارية عندما قررت التمرد

كشف الدكتور فهيم الصوراني من موسكو، صحفي متخصص في الشأن الروسي، عن آخر تطورات الأوضاع بروسيا بعد تمرد مجموعة فاجنر وإعلان التراجع منذ قليل.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم السبت، إن تلبية مطالب قائد قوات فاجنر العسكرية لم يكن في صالح وزارة الدفاع الروسية.

وأضاف أن قائد قوات فاجنر كان يرى أن تعاقده مع وزارة الدفاع الروسية وخضوعه لأوامرها سينتقص من دور فاجنر في العملية العسكرية في أوكرانيا.

وأشار إلى أن هذا الموقف يعبر عن أن فاجنر أصبح رقم مهم جدا في المعادلة الروسية بشكل عام، وحدود أكبر لقائد فاجنر في الحياة السياسية الداخلية في روسيا.

وأوضح أن الأمور ما زالت غامضة بعد إعلان تراجع قوات فاجنر عن قرارها بالتراجع والانسحاب بعد هدنة من الرئيس البيلاروسي، وأن الأيام القادمة ستوضح حقيقة الأمور.

وأكد أن مجموعة فاجنر وضعت نفسها في مهمة انتحارية عندما قررت التمرد على الجيش الروسي.