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السبت 24 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أستاذ علوم سياسية بموسكو تكشف أسباب تمرد "فاجنر" على المؤسسة العسكرية الروسية

فاجنر
فاجنر

قالت الدكتورة ثريا الفرا، أستاذ العلوم السياسية بجامعة موسكو، إن الأوضاع في موسكو مستقرة تماماً، لافتة إلى أنه لا توجد تحركات لقوات فاجنر في موسكو. 

وأضافت الدكتورة ثريا الفرا خلال مداخلة عبر سكايب ببرنامج "على مسؤوليتي" المذاع عبر فضائية صدى البلد، أن فاجنر نشرت قواتها في رستوف، لافتة إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صدّق على قانون الطوارئ للقبض على أي شخص يعارض القانون.

وأوضحت أن الآليات العسكرية تنتشر في موسكو، لافتاً إلى أن عمدة موسكو ألغى كل الاحتفالات في الوقت الحالي، كما أن الطيران والمدفعية الروسية تقومان بقصف قوات فاجنر. 

وأشارت إلى أن فاجنر ليست تابعة للمؤسسة العسكرية الروسية، لافتة إلى أن ما قام به قائد فاجنر يصنف تمرد. 

وبينت أن سبب الخلاف بين فاجنر والجيش الروسي هي عقود عسكرية.

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