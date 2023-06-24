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السبت 24 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أحمد موسى يكشف تداعيات انقلاب مُؤسس فاجنر.. وهل لأمريكا علاقة بما حدث؟

أحمد موسى
أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى، إن المعركة الروسية الأوكرانية هي معركة تشير إلى أن روسيا هي الخاسر الأكبر، والمكسب الأول سيكون لأوكرانيا مع حلف الأطلسي.

وأضاف خلال تقديمه برنامج "على مسؤوليتي" المذاع عبر فضائية صدى البلد، أن أوكرانيا ربما تبدأ حرب الهجوم المضاد اليوم أو غدًا، حيث من الممكن أن نجد اليوم بعد ساعات الهجوم المضاد الحقيقي، حيث يوجد تشتيت للقوات الروسية اليوم.

وأوضح أن مركز إدارة العمليات لمواجهة أوكرانيا الموجود في روستوف، أصبح تحت قوات فاجنر، الذي كان الحليف الأول للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، واليوم هو العدو الثاني لبوتين بعد زيلينسكي، لافتاً إلى أن ما يتم في روسيا اليوم في منتهى الخطورة، ويعطي رسالة قوية للعالم.

وأشار إلى أن الأمريكان لديهم معلومة ولديهم رصد تحركات لقوات فاجنر وانقلاب قوات فاجنر، وقد يكونوا متفقين معهم، لافتاً إلى أنه من الوارد جدًا أن أجهزة الاستخبارات الأمريكية تعمل على ذلك.

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