سياسي: تراجع مجموعة فاجنر عن تمردها أعاد حالة الاستقرار والهدوء لروسيا

كشف الدكتور سمير أيوب، المحلل والكاتب السياسي من موسكو، عن آخر تطورات الأوضاع بعد تمرد مجموعة فاجنر وإعلان التراجع منذ قليل.

‏ وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم السبت، إن إعلان تراجع مجموعة فاجنر الروسية العسكرية عن التمرد منذ قليل أشعل حالة من الفرحة والسعادة بمعظم الأراضي الروسية وفي كل الأنحاء، بعد إثارة القلق والخوف في روسيا.

وأضاف أن صدام القوات العسكرية لمجموعة فاجنر مع الجيش الروسي كان سيتسبب في مأساة لأنه كان هناك حالة من الجرح النازف في كل قلوب الشعب الروسي لمدة يوم منذ إعلان تمرد فاجنر.

وأشار إلى أن انسحاب مجموعة فاجنر أعاد حالة الاستقرار والهدوء إلى الشارع الروسي، موضحا أن رئيس بيلاروسيا كان له دور كبير في تراجع مجموعة فاجنر، مؤكدا أن تمرد مجموعة فاجنر كان مزعجاً للرأي العام في روسيا، وأن تمرد فاجنر كان سيحدث ارتباكا في الجبهة الروسية.