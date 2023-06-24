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السبت 24 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

مركز جسور الثقافى ينظم تدريباً للغناء الجماعى

مركز جسور الثقافي
مركز جسور الثقافي التابع للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية

ينظم مركز جسور الثقافي التابع للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية تدريبا لتعليم الغناء الجماعي يقدمها المدرب أبانوب يني، على أن يستمر التدريب لمدة ثلاثة أشهر بدايةً من شهر يوليو المقبل، بمقر المركز بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

يتضمن التدريب كيفية استخدام الغناء كأسلوب علاجي لتفريغ الطاقة السلبية، وتمارين للمرونة الصوتية والتعريف بأهم مشاكل الصوت والمبادئ العامة عن الهارموني وتناغم الأصوات، كما يحتوي على تدريبات على الإيقاع والمقامات الشرقية، يأتي ذلك بالإضافة إلى تعليم النوتة الموسيقية فى الكورال وأشكال التوزيع الصوتي ومبادئ قيادة الكورال وأداء أغاني الأكابيلا.

الجدير بالذكر أن رؤية المركز هي بناء جسور من المحبة والتعاون بين جميع أعضاء المجتمع بمختلف ثقافاتهم وخلفياتهم من خلال الفن والموسيقى والثقافة.

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