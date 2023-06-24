"الداخلية" تكشف تفاصيل تغيب طفل فى دمياط

كشفت وزارة الداخلية، عن ملابسات ما جرى نشره على أحد الحسابات بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بشأن تغيب طفل مُقيم في دائرة مركز شرطة كفر سعد بدمياط.

وبالفحص واستدعاء والد الطفل المذكور، حضر وبرفقته نجله المتغيب، وقرر أنه بتاريخ 17 يونيو الجاري، تأخر نجله عن العودة لمنزلهما، عقب خروجه مُستقلا دراجته الهوائية، ونشر صورته لمساعدته في البحث عنه، وبالتاريخ ذاته عاد نجله للمنزل من تلقاء نفسه، ولم يحدث له ثمة مكروه.

وأوضح الأب أنه لم يحرر ثمة محاضر في هذا الشأن، وبسؤال نجله أيد ذلك، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.