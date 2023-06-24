ضبط طرفى مشاجرة بسبب عقر كلب عاملًا فى بولاق الدكرور

نشبت مشاجرة بين 3 أشخاص في بولاق الدكرور، نتيجة عقر كلب لشخص، وألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد بتشاجر عدد من الأشخاص في بولاق الدكرور.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن مشاجرة نشبت بين 3 أشخاص، نتيجة عقر كلب ملك أحدهم عاملًا والتسبب في إصابته.

ألقى رجال المباحث القبض على طرفي المشاجرة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.