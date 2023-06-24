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السبت 24 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"تنشيط السياحة": حققنا نسبة نمو تفوق الـ 40% مقارنة بالعام الماضي

السياحة
السياحة

كشف عمرو القاضي رئيس هيئة تنشيط السياحة، عن تفاصيل زيارة بيب جوارديولا مدرب نادي مانشستر سيتي وعائلته لمصر.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم السبت: "حققنا نسبة نمو تفوق الـ40% مقارنة بالعام الماضى".

وأضاف أن الحركة السياحية فى مصر جيدة جدا، ولدينا طموح لننميها بنسبة من 25% إلى 30% سنويا، مشيرا إلى أنه من أول يناير وحتى الأسبوع الثانى من يونيو حققنا نسبة نمو تفوق الـ 40% مقارنة بالعام الماضى.

وأشار إلى أنه من مميزات مصر كمقصد سياحى نجد كافة مستويات السائحين، فالأعلى إنفاقا يجد الأماكن المتميزة والمتوسطة كذلك.

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