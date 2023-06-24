أحمد موسى يكشف التفاصيل الكاملة لتمرد قوات فاجنر بروسيا (فيديو)

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، علق على قوات فاجنر ووصفها بالمتمردة، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات للتصدي لهذه المجموعة، وتم إعلان حالة الطوارئ في موسكو.

وأضاف موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن الجيش الروسي نشر مجموعة من المدرعات في العاصمة بعد إعلان فاجنر التمرد على الجيش، لافتًا إلى أن الوضع في روسيا صعب للغاية، وهذا الأمر يؤثر على الروح المعنوية للجيش الروسي.

وأشار، إلى أن قوات فاجنر يبلغ عددها نحو 25 ألف جندي، ويحملون أسلحة ثقيلة وخفيفة ومدرعات، كما أن هذه القوات لها جنود في العديد من الدول، منها «ليبيا والسودان».

وأوضح أن بوتين وصف قائد فاجنر بالخائن الأكبر، وفي حالة القبض عليه قد يواجه السجن لمدة 20 عاما، كما أن الذي حدث اليوم عبارة عن انقلاب عسكري في الجيش الروسي، لافتا إلى أن قائد فاجنر يعد العدو الأول لبوتين مثله مثل زيلينسكي الرئيس الأوكراني، وهذه الحرب في صالح أمريكا والاتحاد الأوروبي.

وأشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيستخدم كل الأسلحة المتاحة من أجل ردع قوات فاجنر، والمدعي العام الروسي قرر إغلاق كافة قنوات فاجنر لأنها تنشر الشائعات، كما أن مجموعة السبع أجرت العديد من الاتصالات من أجل الاطلاع على الوضع في روسيا.

ولفت إلى أن زيلينسكي وصف سيطرة قوات فاجنر على مدينة روستوف، أن الجيش الروسي ضعيف، ومجموعة من الجنود تمكنوا من السيطرة على هذه المدينة والتوجه إلى موسكو.

وأكد موسى، أن ما حدث في روسيا اليوم كان سيحدث في مصر 2013، ولكن ثورة 30 يونيو، أنقذت مصر من حرب أهلية، والسلاح يكون في يد الجيش والشرطة فقط.

واستعرض الإعلامي أحمد موسى، مجموعة من الفيديوهات لقوات فاجنر الروسية وهي تنتشر في شوارع روستوف، وهذه المنطقة تعد ذات أهمية استراتيجية لروسيا، وإعلانها التوجه إلى العاصمة موسكو.

وأكد أن قائد فاجنر أعلن السيطرة على مدينة روستوف الروسية، ورغبته في توجه قوات فاجنر إلى موسكو، كما أنه وجه العديد من الاتهامات إلى وزير الدفاع الروسي.