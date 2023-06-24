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السبت 24 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميًا.. الأهلى يجدد عقد رامى ربيعة لمدة عامين مقبلين

رامي ربيعة يجدد للأهلي
رامي ربيعة يجدد للأهلي حتى 2025

أعلن أمير توفيق، القائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم، تجديد عقد رامي ربيعة، مدافع الفريق، لمدة عامين مقبلين.

وأنهى أمير توفيق الأمور المالية والإدارية مع اللاعب، بعد التنسيق الكامل مع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، والمشرف العام على الكرة ولجنة التخطيط.

وبدأ رامي ربيعة مسيرته مع الأهلي عام 2011 بعد أن تم تصعيده للفريق الأول بالنادي.

ورحل ربيعة عن الأهلي في صيف 2014، حيث انتقل إلى سبورتنج لشبونة البرتغالي قبل أن يعود بعد عام واحد إلى القلعة الحمراء مجددًا.

وخلال مشواره مع الأهلي، توج ربيعة بـ 22 بطولة أبرزها لقب الدوري المصري 7 مرات ودوري أبطال أفريقيا 5 مرات.

وشارك ربيعة مع الأهلي في كأس العالم للأندية 4 مرات.

رامى ربيعة الأهلي يجدد عقد رامي ربيعة لمدة عامين مقبلين الاهلى الدورى المصرى

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