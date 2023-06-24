"‏بعد تكريمها بممر شرفى".. سعاد أحمد: "بنحل مشاكلنا بينا وبين بعض" (فيديو)

خصص برنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمُذاع على قناة الحياة، جزءا من حلقة اليوم لسعاد أحمد سلامة، مديرة مدرسة سابقة ببني سويف، والتي كرمها طلابها بعمل ممر شرفي لها طوله حوالي 500 متر.

وقالت: "بنحل مشاكلنا بينا وبين بعض وبنقعد فيها بعد الحصص ناكل ونتكلم مع بعض، وعملت مديرة مدرسة منذ 2006 وكانت استراتيجيتى فى التعامل مع المعلمين هي أننا أتينا للمدرسة لخدمة الطالب، والتي لا تأتي من التعامل الشديد مع الطلاب".

وأضافت: "عملت على إقامة علاقة حميمة بينى وبين المعلمين والطلاب، كما أن طريقة تعاملي مع المعلم لها رد فعل على الطالب، فراحة المعلم نفسيا ستجعله يعطي داخل الفصل، وذلك مع تطبيق القوانين".

وتابعت سعاد أحمد سلامة: "عملت مديرة مدرسة إعدادية بنات منذ 2006، مدير الإدارة ورئيس مجلس أمناء الإدارة أرسلوا لي كي أكون مديرة المدرسة"، موضحة أن المدرسة بقرية ميدوم بمركز الواسطي ببني سويف أصبح لها صيت داخل المحافظة، والكل كان يعمل على قلب رجل واحد.