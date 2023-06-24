باحث: من الصعب التكهن بمصير الحرب الروسية الأوكرانية بعد انقلاب "فاجنر"

أوضح ماجد كيالي، الباحث في العلاقات الدولية، مصير الحرب الروسية الأوكرانية بعد انقلاب قوات فاجنر على روسيا بعد أن كانت تحارب أوكرانيا، قائلًا: "إنه من المبكر التكهن بمصير الحرب الروسية الأوكرانية، لأنه من الصعب التفكير فيما سيحدث دون أن يكون لدينا معطيات حول أين ستتجه الأمور، خاصة أن قوات فاجنر كانت بمثابة الذراع الميليشاوية للرئيس الروسي بوتين".

وأضاف ماجد كيالي خلال مداخلة عبر سكايب عبر فضائية القاهرة الإخبارية، هل لديها فاجنر امتدادات في الجيش، وهل قام قائد فاجنر بهذه الخطوة كنوع من المغامرة، أو أنها خطوة حمقاء، أم أنه شيء له ترتيب داخل البيت الروسي أو داخل القوات العسكرية الروسية، بالإضافة إلى ماهية ردة فعل الرئيس الروسي الذي لم يكن حاسمًا للدرجة التي كان من المفترض أن يكون حاسمًا بها، وأنه لاحظ أن الأمر بدأ منذ الأمس، لافتاً إلى أنه حتى اليوم القوات تتحرك على الطريق باتجاه موسكو، ولا يوجد أي ردة فعل تجاه هذا الأمر.

وأكد أنه بناء على كل هذه الأسباب، فإنه من الصعب التكهن بمصير الحرب الروسية الأوكرانية، لافتًا إلى أنه بناءً على هذا الصراع ستتحدد مكانة روسيا ويتحدد النظام السياسي الروسي ومستقبل الرئيس بوتين.