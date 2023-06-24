فارس على السطح

قالت المرأة الشابة:

- هل ترافقنى إلى «تيوس»؟

- لن أتركك بالتأكيد تسبقيننى ولو بمتر واحد. لقد حجزت واحدة من أروع عربات الـ«بوغى»، وأكثرها رفاهية وأسرعها من بين ما استطعت العثور عليه هنا، ودفعت أجرتها، ولكى لا أخفيك سرًا، جعلتها تحت حراسة صبى ذى خمسة عشر عامًا، ولكن ليس كمثله أحد فى قوة الشكيمة، يخلص لى حتى الموت، وبالأحرى حتى نفاد حافظة النقود بعد أن أريته حافظة نقودى. هو لنا، فى انتظارنا. سأقودك حتى «تيوس». استندى إلى ذراعى لصعود الدرج إن وجد.

وأضاف من شدة سعادته برؤية عودة النضارة إلى ذلك الوجه:

- سوف أمكث يومين، تذكرى الفستان الطويل.

- خفت أن تكون بصدد شراء حصان. سمعتك تتحدث طويلًا فى الإسطبل. أتبين جيدًا رنين صوتك بالرغم من الجدران.

أخيرًا، وضعت أربطة جديدة للتنورة الداخلية، والتنورة، وحتى السروال الصغير المطرز، بالإضافة إلى ذلك رفأت الباتستة الخفيفة التى كانت مزقتها، بل ثقبتها أظفار أنجيلو، والتى اضطرت خلال الرحلة إلى أن تلبسها طويلة، نظرًا لعدم توافر مقص.

كان قد تحير قليلًا لكونه أمام مصابة بالكوليرا فى فراش أحد الفنادق، وأسر بوساوسه إلى مدير البريد، وهو رجل ذو وجه دموى شبيه بكوكب المريخ، فقال له الرجل بهدوء:

- أرى حالات من شتى الألوان.

قال له أنجيلو:

- فى الواقع، هى مصابة بالكوليرا، ولكنها شفيت.

لا يمكن تخيل عدوى تستطيع أن تهجم- وتفلح فى ذلك بعض الفلاح- على أولئك الرجال والنساء البسطاء، ذوى الوجوه المحمرة والنظرات البطيئة الذين يسكنون غابة الحور على حافة الطريق.

وصلا إلى «تيوس» بعد يومين عند حلول المساء، كانت القرية تشرف من ارتفاع شاهق على الوادى العميق، يسكنها أناس أكثر بساطة وهدوءًا وحمرة، وكان القصر يطل على القرية من علو. توجد به عدة أدراج للمرور من شرفة إلى أخرى، وهى شرفات ريفية كلها، دون مواد تجهيز، أى أنها غير مزخرفة، وقد أعجب بها أنجيلو أيما إعجاب، لم يخلف وعده. مد ذراعه للمرأة الشابة، لم يكن الماركيز هناك. لا علم لسكان القصر بأخباره.

قالت السيدة العجوز تيوس:

- لن يفكر فىّ بالتأكيد. لا شك أنه يمارس نزواته فى مكان ما. يقال إن الحياة غريبة فى الجهة السفلى.

كان أنجيلو يهم بتغيير ثيابه فى غرفة مريحة جدًا خصصت له، حيث يوجد سرير ذو أعمدة، حين طرق الباب.

كانت الطارقة الماركيزة العجوز.. دحداحة ومحمرة أيضًا بالرغم من سنها، شبيهة بنساء القرية.. عيناها بلون ذلك الأزرق الصافى الذى يعكس عمومًا روحًا وديعة، ولكن دون فائض شفقة، لم تأت إلا للتأكد من راحة ضيفها، ولكنها جلست بأناة على أريكة.

أخيرًا ألفى أنجيلو نفسه بين جدران تشبه «لا برينتا». لقد شم فى الممرات رائحة البيوت الفسيحة والقديمة جدًا، تحدث طويلًا مع الماركيزة العجوز كما يمكن أن يفعل مع أمه، فقط عن الشعب والحرية.

كان الوقت قد بلغ منتصف الليل حين غادرته العجوز، متمنية له ليلة هانئة، موصية إياه بأن ينام جيدًا.

جاء نخاس من «يمولون» يعرض فى أسفل الشرفات أربعة خيول أو خمسة، من بينها جواد أبى اشتراه أنجيلو بحماس.

فرح بذلك الحصان فرحًا لا يضاهى طيلة ثلاثة أيام، كان يفكر فيه، ويرى نفسه على صهوته راكضًا.

كل مساء ترتدى بولين فستانًا طويلًا. وجهها الصغير الذى زاده المرض حدة، كان أسيلًا ومدببًا كسن الرمح، له زرقة خفيفة تحت الذرور ومساحيق التجميل.

سألته:

- كيف ترانى؟

- جميلة جدًا.

يوم الرحيل، أرخى العنان فورًا لحصانه الذى أطعمه بنفسه الشوفان كل يوم. يمكن أن يفخر بتلك المشية. تراءت له الجبال الوردية، تقدم نحوها راكضًا، وكان من القرب ما يجعله يتبين على سفوحها الواطئة تصاعد الأرزيات والتنوب.

ردد فى سره: «إيطاليا خلفها، هناك».

كان فى ذروة السعادة.

من رواية: «فارس على السطح»

صدرت حديثا عن مشروع «كلمة» أبو ظبى