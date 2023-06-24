‏ سياسي: هناك تعاطف فرنسي على مدار التاريخ مع الشعب المصري

كشف الدكتور أحمد يوسف، الكاتب والمفكر السياسي، عن حصاد مشاركة الرئيس السيسي في قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد بالعاصمة الفرنسية باريس.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم السبت، إن قمة باريس من أهم القمم، لأنها في نظر الخبراء القمة التي تنفذ قرارات كوب 27 الذي كان في شرم الشيخ، وخاصة التمويل.

وأضاف أن كلمة الرئيس السيسي في ختام مؤتمر "ميثاق التمويل الدولي الجديد" وضح أهمية التركيز على تنفيذ توصيات مؤتمر شرم الشيخ ومؤتمر باريس، موضحاً أنه كان هناك تأثر لزعماء العالم وهي يتابعون كلمة الرئيس السيسي وأولهم الرئيس ماكرون.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي أعطي مثال حي لمشكلة الهجرة، موضحاً أن مصر تستضيف 9 مليون مقيم، وليس لاجئ ومصر تتحمل أعباء هذا اقتصادياً.

وتابع: "هناك تعاطف فرنسي على مدار التاريخ مع الشعب المصري، وهناك علاقة قوية بين الرئيس السيسي وماكرون".