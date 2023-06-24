حياة كريمة للجميع.. شباب عن برنامج «فرصة»: أنقذنا من المقاهى واستغلال الشركات الخاصة

تنفذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» برنامج «فرصة» للتوظيف؛ بالتعاون مع جهات عديدة فى الدولة؛ بهدف خلق فرص عمل للشباب الباحثين عن وظيفة مناسبة تناسب خبراتهم.

وكشف عدد من الشباب عن تمكنهم من الحصول على وظيفة مناسبة بفضل المبادرة التى نجحت فى إنهاء معاناتهم وغربتهم خارج وطنهم، مؤكدين أن برنامج «فرصة» وفر لهم الوظيفة التى تناسب مؤهلاتهم، وبفضله عاد الكثير منهم إلى بلده.

محمود محمد: قررت العودة لوطنى بعد سنوات الغربة

قال محمود محمد على، ٣٧ عامًا، من سكان محافظة الشرقية، إنه قرر العودة إلى بلده والتقديم فى وظيفة ضمن برنامج «فرصة» بعد سنوات قضاها فى الغربة بعيدًا عن والده ووالدته.

وأوضح «على» أنه قدّم أوراقه وينتظر الموافقة، مشيرًا إلى أن الوضع تغير للأفضل بعد إنشاء العديد من المصانع وخلق فرص عمل عديدة للشباب أسهمت فى القضاء على البطالة.

وأشار إلى أن برنامج «فرصة» هى فكرة ممتازة لمساعدة الشباب فى الحصول على فرصة عمل مناسبة بدلًا من قضاء معظم الوقت على المقاهى.

محمد عامر: معدل البطالة تراجع مؤخرًا

ذكر محمد عامر، ٢٤ عامًا، حاصل على ليسانس حقوق، أنه تخرج فى الجامعة منذ عامين ولم يجد وظيفة تناسب خبراته العديدة، خاصة فى مجال التصميم والجرافيك.

وأوضح «عامر» أن برنامج «فرصة» استطاع توفير فرصة عمل له ولأصدقائه الذين ذهبوا معه أثناء التقديم، مضيفًا: «معظم الخريجين يواجهون أزمة فى توفير فرصة عمل مناسبة والكثير منهم ييأس بعد فترة طويلة من البحث المستمر، ولكن حياة كريمة غيرت هذه النظرة ومكنت الشباب وقضت على البطالة».

وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى افتتح العديد من المشروعات التى وفرت فرص عمل دائمة للشباب، على رأسها العاصمة الإدارية التى بُنيت بسواعد المصريين فى فترة زمنية، موجهًا الشكر للرئيس على اهتمامه بالمصريين وتنفيذ مبادرات إنسانية من وقت لآخر.

وأضاف: «الهدف الأساسى من برنامج «فرصة» هو تمكين الشباب من الحصول على وظائف ملائمة والقضاء على البطالة نهائيًا، خاصة أن معدلها تراجع فى الفترة الأخيرة بعد تولى الرئيس الحكم».

أحمد فؤاد: حصلت على فرصة بشركة أدوية

أشارا أحمد فؤاد، ٣٩ عامًا، إلى أن «حياة كريمة» وفرت له فرصة عمل مناسبة فى إحدى شركات الأدوية بعد معاناة استمرت سنوات قضاها فى العمل متنقلًا بين الشركات. وأضاف «فؤاد»: «قررت التقدم للمبادرة مع أصدقائى ووجدنا بيئة عمل مناسبة بمرتبات جيدة، وهذه البيئة كانت جيدة لى، خاصة مع معاناتى من بعض المشكلات الصحية». وقال إن مبادرة «حياة كريمة» ساعدت العديد من الشباب فى توفير فرص عمل ملائمة بعد أن فقد أكثرهم الأمل فى الحصول على وظيفة مناسبة، متابعًا: «الكثير من الشركات استغلت الشباب وخدعتهم بالتقدم إليها عبر شراء استمارات يحصلون منها الأموال». وتابع: «المبادرة كانت محل ثقة بالخدمات العديدة التى تقدمها فى المحافظات والقرى؛ لذا أقبلنا على التقديم سريعًا للحصول على وظائف عبر ملتقى فرصة ووجدنا الكثير من الشباب الذين تقدموا أيضًا للعمل».

«البترول»: محطة لتموين السيارات بالغاز والشحن الكهربائى بوسط البلد

افتتح المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، المحطة المتكاملة «مصر للبترول- غازتك»، لتقديم خدمات تموين السيارات بالوقود السائل والغاز الطبيعى والشحن الكهربائى للسيارات، فى شارع عبدالخالق ثروت بوسط القاهرة، بعد تطويرها وإضافة التموين بالغاز لخدماتها.

وأضاف «الملا» أن التوسع فى إنشاء محطات تموين الغاز أحد الحلول المهمة ضمن استراتيجية الوزارة لزيادة وتشجيع استخدام هذا النوع من الوقود الاقتصادى، والموفر للمواطن.

وأشار إلى أن استراتيجية الوزارة تتبنى توفير تلك المحطات فى مختلف الطرق والمحاور للتيسير على مستخدمى السيارات، ونجحت فى تحقيق توسع وانتشار غير مسبوق لمحطات تموين السيارات بالغاز فى مختلف المحافظات والمدن، خلال السنوات الثلاث الأخيرة، تزامنًا مع انطلاق المبادرة الرئاسية لدعم استخدام الغاز كوقود. وأضاف أن المحطات المتكاملة للوقود هى أحد الحلول التى تتبناها استراتيجية الوزارة، حيث توفر خدمات الوقود المتنوعة بجميع أنواعها سواء الغاز الطبيعى، أو البنزين عالى الأوكتين أو الشحن الكهربائى، للتيسير على مستخدمى السيارات وإتاحة مختلف البدائل الاقتصادية والعصرية للوقود أمامهم، علاوة على الخدمات المتعددة التى تم تزويد المحطة بها ليستفيد بها قائدو السيارات.

«الهجرة»: «اعرف حقك واطمن» لتوعية العمالة المصرية بالسعودية

أطلقت السفيرة سها جندى، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وفيصل العتيبى، الملحق العمالى السعودى بالقاهرة، حملة توعية موسعة باسم «اعرف حقك واطمن» تستهدف المصريين المغادرين للعمل، والمقيمين بالمملكة العربية السعودية، لتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم، وفقًا لقانون العمل بالمملكة.

وأوضحت وزيرة الهجرة، فى تصريحات، أن تلك الحملة تستهدف التعريف بكل القوانين لحماية حقوق الفرد، وكذلك إطلاعه على واجباته التى تحددها القوانين المنظمة، وتراعى الحملة استخدام لغة مبسطة ورسوم متحركة حتى تصل الفكرة لكل الشرائح المستهدفة على اختلاف ثقافاتهم ومستواهم.

وتابعت: «استغرق التجهيز للحملة عدة أشهر من الجانبين، وهى باكورة التعاون الثنائى بين وزارتى الهجرة المصرية والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، آملين فى مزيد من التعاون المثمر خلال الفترة المقبلة والبناء على ما تحقق من منجزات» وقال «العتيبى» إن «اعرف حقك واطمن» تحمى المصريين الراغبين فى العمل بالسعودية من الوقوع فى المشاكل التى تتعلق بعقود التوظيف الوهمية.

«الإسكان»: 4704 وحدات بالمرحلة الثانية لسكن موظفى العاصمة فى بدر

وجّه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، بالالتزام بالتوقيتات الزمنية لتنفيذ المرحلة الثانية لسكن موظفى العاصمة الإدارية الجديدة فى مدينة بدر، التى تضم ٤٧٠٤ وحدات سكنية.

وقال وزير الإسكان إن هناك إقبالًا كبيرًا من جانب الموظفين على حجز هذه الوحدات، مشددًا على الاهتمام بجودة التنفيذ لتخرج فى صورة متميزة مثل المرحلة الأولى.

من جهته، قال المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، إنه تفقد مشروع عمارات سكن الموظفين بالعاصمة الإدارية الجديدة «المرحلة الثانية» البالغة ١٩٦ عمارة تضم ٤٧٠٤ وحدات، كما تم تفقد أعمال المرافق والطرق وتنسيق الموقع وأعمال الزراعة وأعمال الكهرباء بالمشروع.

وقال إنه تم تكثيف عدد العمالة لإنهاء المشروع فى أقرب وقت، مشددًا على الشركات المنفذة بسرعة الانتهاء من أعمال «الإسكان والمرافق والطرق وتنسيق الموقع»، والحرص على أعلى جودة فى التنفيذ.

بدوره، أوضح المهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة بدر، أنه يجرى حاليًا تنفيذ أعمال الأسفلت وزراعة المسطحات الخضراء بالموقع،