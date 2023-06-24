ads
السبت 24 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مراسل "القاهرة الإخبارية" يكشف حقيقة اقتراب قوات "فاجنر" من موسكو

قوات فاجنر
قوات فاجنر

قال حسين مشيك، مراسل القاهرة الإخبارية، حقيقة اقتراب قوات فاجنر من العاصمة الروسية موسكو، إن يفيفغيني بريغوجين، قائد مجموعة فاجنر، أعلن عن وصول قواته إلى نواحي موسكو.

وأضاف مشيك خلال مداخلة عبر سكايب، بفضائية القاهرة الإخبارية، أنه في الوقت ذاته أعلن عمدة موسكو عن أن الوضع في موسكو صعب، كما أعلن عن عطلة رسمية يوم الإثنين بسبب الوضع الأمني وأزمة التمرد التي قام بها قائد مجموعة فاجنر، لافتًا إلى أن عمدة موسكو أوضح أنه من الممكن قطع بعض الطرقات ومنع مرور السيارات عليها في الساعات المقبلة. 

وأوضح أن وسائل الإعلام الروسية تنشر فيديوهات ولقطات لتعزيزات عسكرية روسية في الحدود أو عند مداخل ومخارج مدينة موسكو وتحديدًا في الجزء الجنوبي لمدينة موسكو. 

الأكثر قراءة

خبير سياسى: الرئيس الروسى سيتمكن من مقاتلى فاجنر وسيعطيهم ضمانات

كيف سينتهى تمرد "فاجنر" وما تداعياته على روسيا والعالم؟.. خبير يجيب

جوارديولا فى مصر.. "أم الدنيا" تبهر الإسبانى وترحيب على "الطريقة المصرية"

شوبير: سيف فاروق جعفر وقع لبيراميدز 4 مواسم

مراسل "القاهرة الإخبارية" يكشف حقيقة اقتراب قوات "فاجنر" من موسكو

مراسل "القاهرة الإخبارية": قوات "أحمد" الشيشانية وصلت لـ"روستوف" دون اشتباكات مع "فاجنر"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

لاعبون بالأقدام.. ومبدعون بالأقلام

وائل لطفي

سم المؤامرات فى عسل الصحافة

ماجد حبته

حصاد قمة باريس

د. منى حلمى

لا بد أن يكرهوها

علي سعدة

كشف المستور

د منجى بدر

فعاليات قمة ميثاق التمويل العالمى الجديد فى باريس

أحمد الصغير

اقتراح لوزير الشباب والرياضة والقائمين على منظومة كرة القدم فى مصر!

الحسين عبدالرازق

رِجل الغُراب والمُساكنة وفصل الخِطاب!

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

تداعيات تمرد قوات «فاجنر» في روسيا.. كيف تتحرك إسرائيل؟

«الأباتشى» فى جنين.. هل تستعد إسرائيل لعملية عسكرية بالضفة الغربية؟

فلسطين تدين مصادقة الاحتلال على إقامة عشرات البؤر الاستيطانية