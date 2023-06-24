مراسل "القاهرة الإخبارية" يكشف حقيقة اقتراب قوات "فاجنر" من موسكو

قال حسين مشيك، مراسل القاهرة الإخبارية، حقيقة اقتراب قوات فاجنر من العاصمة الروسية موسكو، إن يفيفغيني بريغوجين، قائد مجموعة فاجنر، أعلن عن وصول قواته إلى نواحي موسكو.

وأضاف مشيك خلال مداخلة عبر سكايب، بفضائية القاهرة الإخبارية، أنه في الوقت ذاته أعلن عمدة موسكو عن أن الوضع في موسكو صعب، كما أعلن عن عطلة رسمية يوم الإثنين بسبب الوضع الأمني وأزمة التمرد التي قام بها قائد مجموعة فاجنر، لافتًا إلى أن عمدة موسكو أوضح أنه من الممكن قطع بعض الطرقات ومنع مرور السيارات عليها في الساعات المقبلة.

وأوضح أن وسائل الإعلام الروسية تنشر فيديوهات ولقطات لتعزيزات عسكرية روسية في الحدود أو عند مداخل ومخارج مدينة موسكو وتحديدًا في الجزء الجنوبي لمدينة موسكو.