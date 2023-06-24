ads
السبت 24 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

جهود الدولة لتمكين المرأة اقتصاديًا خلال 10 سنوات (فيديو)

المرأة
المرأة

كشفت الدكتورة إنجي اليماني، مدير برنامج الشمول المالي بالمركز القومي للمرأة، عن جهود الدولة لتمكين المرأة اقتصاديا خلال الـ10 سنوات الماضية.

وقالت، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "نون القمة"، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، إن هناك 10 سنوات مكاسب للمرأة المصرية، من خلال جهود الدولة لتمكينها.

وأشارت إلى الاستراتيجية التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة في مشروعات البرامج والسياسات، فضلا عن مشروع تنمية الأسرة المصرية والذي يعد من أهم المشروعات في تاريخ مصر كلها.

وذكرت أن هذا المشروع ركز على القضية السكانية والخصائص السكانية للأسرة والمرأة المصرية بالأخص، موضحة أن هذا الاهتمام سببه إلى جانب وجود أسباب اقتصادية منطقية، أوَّلها هو أن النساء في جميع المجتمعات حول العالم يُشكَّلنَ حوالي نصف إجمالي السكان.

مواد متعلقة

بمناسبة 30 يونيو.. "كلنا واحد" تعلن عن تخفيضات خاصة.. الجمعة (فيديو)

البهواشى: 30 يونيو حققت أرقامًا قياسية فى الإصلاح الاقتصادى وتحدى الأزمات

"إكسترا نيوز": طفرة بالاقتصاد المصرى خلال 10 سنوات

خبير اقتصادى: تحسن أداء مصر فى تقرير التنمية المستدامة لعام 2023 (فيديو)

بكرى لـ"الشاهد": الإخوان كانوا يريدون إنشاء قوات شرطة بديلة

بكرى لـ"الشاهد": أعضاء النيابة العامة استقالوا فى عهد مرسى للحفاظ على استقلاليتهم

بكرى لـ"الشاهد": قائد الحرس الجمهورى لم يستجب لمرسى وقال "لن نعتدى على أى متظاهر"

مصطفى بكرى لـ "الشاهد": الإخوان عذبوا 49 شخصًا أمام قصر الاتحادية

الأكثر قراءة

جوارديولا فى مصر.. "أم الدنيا" تبهر الإسبانى وترحيب على "الطريقة المصرية"

شوبير: سيف فاروق جعفر وقع لبيراميدز 4 مواسم

شهود عيان عن قاتل شقيقته فى دار السلام: تعدى عليها بحزام بمساعدة والدته

فى بيان رسمى.. لجنة ثلاثية لإدارة النادى الإسماعيلى ورسالة لجماهير النادى

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة

«أسوشيتد برس» تكشف سبب انسحاب السعودية من تنظيم مونديال 2030

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

حصاد قمة باريس

د. منى حلمى

لا بد أن يكرهوها

علي سعدة

كشف المستور

د منجى بدر

فعاليات قمة ميثاق التمويل العالمى الجديد فى باريس

أحمد الصغير

اقتراح لوزير الشباب والرياضة والقائمين على منظومة كرة القدم فى مصر!

الحسين عبدالرازق

رِجل الغُراب والمُساكنة وفصل الخِطاب!

محمد مصطفى أبو شامة

يا رب تُوعِدْهم يا رب

حسين دعسة

خبراء مكافحة الإرهاب فى الأمم المتحدة: إفريقيا هى بؤرة الإرهاب فى العالم

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

«الأباتشى» فى جنين.. هل تستعد إسرائيل لعملية عسكرية بالضفة الغربية؟

فلسطين تدين مصادقة الاحتلال على إقامة عشرات البؤر الاستيطانية

الإمارات تدين اعتداءات المستوطنين الإرهابية على الأراضى الفلسطينية