جهود الدولة لتمكين المرأة اقتصاديًا خلال 10 سنوات (فيديو)

كشفت الدكتورة إنجي اليماني، مدير برنامج الشمول المالي بالمركز القومي للمرأة، عن جهود الدولة لتمكين المرأة اقتصاديا خلال الـ10 سنوات الماضية.

وقالت، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "نون القمة"، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، إن هناك 10 سنوات مكاسب للمرأة المصرية، من خلال جهود الدولة لتمكينها.

وأشارت إلى الاستراتيجية التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة في مشروعات البرامج والسياسات، فضلا عن مشروع تنمية الأسرة المصرية والذي يعد من أهم المشروعات في تاريخ مصر كلها.

وذكرت أن هذا المشروع ركز على القضية السكانية والخصائص السكانية للأسرة والمرأة المصرية بالأخص، موضحة أن هذا الاهتمام سببه إلى جانب وجود أسباب اقتصادية منطقية، أوَّلها هو أن النساء في جميع المجتمعات حول العالم يُشكَّلنَ حوالي نصف إجمالي السكان.