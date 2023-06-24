المشدد 3 سنوات لمتهمين بالاتجار فى الحشيش بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت، بمعاقبة المتهم "ن.ج.ا "عامل و"ش.ع.ا"، عامل بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما لاتهامهما بالاتجار فى الحشيش بدائرة قسم أول سوهاج.

تعود أحداث القضية بدائرة قسم أول سوهاج عام 2023 عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهمين بالاتجار فى الحشيش وترويجها على عملائهما من أصحاب الكيف وراغبى الشراء من الشباب وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهمين وبحوزتهما عدد من قطع الحشيش كانت معدة للبيع وبمواجهتهما اعترفا بالاتجار فى الحشيش وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها السابق.