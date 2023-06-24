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السبت 24 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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بمناسبة 30 يونيو.. "كلنا واحد" تعلن عن تخفيضات خاصة.. الجمعة (فيديو)

جريدة الدستور

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، تقريراً عن إعلان وزارة الداخلية تخفيضات خاصة في يوم الجمعة المقبل بمناسبة ثورة 30 يونيو.

يأتي هذا في إطار مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبمناسبة احتفالات ثورة 30 يونيو.

ويجرى هذا بالتعاون بين وزارة الداخلية وبالتنسيق مع كبرى السلاسل التجارية والمطاعم، بإجمالي عدد 57 مولا تجاريا و44 سلسلة تجارية لبيع الحلويات بإجمالي 349 فرعا.

بالإضافة لـ53 كيانا صناعيا بإجمالي 599 فرعًا و29 سلسلة لبيع المواد الغذائية بإجمالي 1354 فرعًا.

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