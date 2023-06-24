خبير اقتصادي: تحسن أداء مصر في تقرير التنمية المستدامة لعام 2023 (فيديو)

كشف الخبير الاقتصادي، وليد جاب الله، عن تفاصيل تقدم مصر في مؤشرات التنمية المستدامة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، إن التنمية المستدامة هي التي تستهدف تنمية تحقق مصالح الأجيال الحالية دون الاستناد على الأجيال القادمة مراعاة أن يكون هناك نصيب للأجيال القادمة وبيئة جيدة.

وأضاف أن التنمية المستدامة لديها 17 هدفاً حددتها الأمم المتحدة وهي القضاء على الفقر والجوع مروراً بباقي الأهداف، مؤكدا تحسن أداء مصر في تقرير التنمية المستدامة لعام 2023.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن مصر تقدمت 6 مراكز في مؤشر أهداف التنمية المستدامة لعام 2023، موضحاً أن مؤسسة التمويل الدولية لها تاريخ طويل من الثقة والتعاون ما بين المؤسسة ومصر.