"إكسترا نيوز": طفرة بالاقتصاد المصرى خلال 10 سنوات

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، تقريرًا تحت عنوان "طفرة بالاقتصاد المصري خلال 10 سنوات".

وقال التقرير، إن الدولة المصرية نجحت فى تحقيق طفرة غير مسبوقة في مجال الاقتصاد.

وأضاف أنه قبل 30 يونيو سجل معدل النمو 2.9 % فقط، وبلغت نسبة العجز الكلي قبل 30 يونيو 12%.

وأشار إلى أن حجم الاقتصاد المصري تضاعف 3 مرات في أقل من 8 سنوات، موضحًا أن المؤشرات الاقتصادية سجلت معدل نمو بلغ 6.6%.

وأوضح أن معدل البطالة استقر عند 7.1%، ثم تسجيل أعلى فائض في الموازنة الجديدة وأكبر موازنة في تاريخ مصر بقيمة تتجاوز 3 تريليونات جنيه.