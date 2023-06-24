تأجيل دعوى منع جمال وعلاء مبارك من الترشح لأى منصب لـ 8 يوليو

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، تأجيل الدعوى المقامة من عبد السلام إبراهيم إسماعيل، مدير المركز القومي لدعم المواطنة وحقوق الإنسان، والتى يطالب فيها بإلغاء قرار الامتناع عن فتح تحقيق وإحالة جمال وعلاء حسني مبارك إلى النيابة العامة لاتهامهما بالكسب غير المشروع واسترداد جميع الأموال المهربة من كل أنحاء العالم ومنع عائلة مبارك وجميع رموز الحزب الوطني من الترشح لأي منصب رفيع بالدولة لجلسة 8 يوليو المقبل.

واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٧٧/٥٦٨٩٢ رئيس الوزراء وآخرين.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، أصدرت قرارا بإخلاء سبيل علاء وجمال مبارك في قضية الكسب غير المشروع‏.‏ وقالت المحكمة برئاسة المستشار عبدالمنعم عبدالستار، رئيس الدائرة: إنه لا يجوز نظر الاستئناف المقدم من النيابة العامة بشأن الطعن على القرار الصادر بإخلاء سبيل جمال وعلاء مبارك من غرفة المشورة بمحكمة الجنح المستأنفة‏.

وجاء ذلك في ضوء التحقيقات التي تجري معهما أمام جهاز الكسب غير المشروع، ومن ثم يستمر قرار إخلاء سبيلهما.

وكانت دائرة أخري برئاسة المستشار محمد خلف الله قد تنحت عن نظر الاستئناف المقدم من النيابة العامة على قرار إخلاء سبيلهما.