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السبت 24 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

عقب تصدره التريند محطات من حياة المدرب الإسباني بيب جوارديولا

بيب جوارديولا
بيب جوارديولا

تصدر المدرب الإسباني بيب جوارديولا، محركات التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ليحتل التريند، عبر موقع البحث الأكثر شهرة "جوجل"، وذلك بعد زيارته لمصر رفقة أسرته لقضاء عطلته فيها، ما بين التنزه في الجيزة ورؤية الأهرامات، وزيارة الأقصر وأسوان، وهو الأمر الذي أسعد المصريين، وأكدوا على أن هذه الزيارة لصالح مصر في الترويج للسياحة.

ويرصد "الدستور" أبرز المحطات من حياة المدرب الإسباني بيب جوارديولا، في سياق السطور التالية.

اسمه بالكامل بيب جوارديولا إي سالا، يبلغ من العمر 52 عامًا، فهو بالتحديد مواليد عام 1971، يوم 18 لشهر يناير، وانحدر ميلاده لمدينة سانتبيدور، في إسبانيا، تمكن "جوارديولا"، أن يسطر اسمه بحروف من ذهب وسط عمالقة الساحرة المستديرة.

لعب جوارديولا قبل أن يصبح مدربًا في مركز الوسط الدفاعي، فريق أحلام يوهان كرويف الذي استطاع تحقيق أوّل كأس أوروبية عام 1992، وانتقل بين الأندية والفرق من بينها ناديي بريشيا وروما في إيطاليا، والأهلي في قطر، ونادي دورادوس دي سينالو في المكسيك، حتى انتقل إلى أكاديمية الشباب في نادي برشلونة الإنجليزي في سن الـ13 من عمره.

تحوّل نشاط اللاعب الإسباني بيب جوارديولا، من لاعب كرة قدم، إلى مدربًا وذلك بعدما أوقفته اللجنة الإيطالية للمنشطات أربعة أشهر في إجراء اختبارات المخدرات حيث كانت النتيجة إيجابية، ليصبح من بعدها فترة من الزمن تحديدًا عام 2008، مدربًا في نادي برشلونة، وفاز بثلاث بطولات هم الدوري الإسباني، وكأس ملك إسبانيا، ودوري أبطال أوروبا، ليكون هو أصغر مدرب يفوز بهذه البطولة.

الجوائز التي حصل عليها جوارديولا

تمكن جوارديولا من تحقيق 14 لقبًا في السنوات الأربع الأولى من حياته المهنية، وفي 8 سبتمبر من العام 2011، تم منح بيب جوارديولا ميدالية ذهبية في البرلمان الكتلوني، وهي أعلى جائزة مقدمة من قبل البرلمان، وفي 9 يناير من العام 2011 تلقى غوارديولا جائزة أفضل مدرب في العالم التي يمنحها الإتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).

بيب جوارديولا

وزار بيب جوارديولا وأسرته معبد الكرنك لعمل جولة أثرية داخل أقدم دور العبادة في العالم، وكان في استقباله الطيب غريب مدير بمعابد الكرنك، وصلاح الماسخ مدير بمعابد الكرنك، وعمال الكرنك وسط أجواء من البهجة واستقبلوه بالتحية على زيارته المميزة لمصر، كما أنه زار العديد من الأماكن السياحية في مصر من بينها الجيزة لرؤية الاهرامات والتقط رفقة أسرته عدد من الصور التذكارية.

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