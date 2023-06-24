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السبت 24 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

موسى صاحب رسالة "اجعل لنفسك طموحات لا تموت" فى برنامج "الفرصة" مع لميس الحديدى

الفرصة
الفرصة

"اجعل لنفسك طموحات لا تموت"، هكذا رسخ "موسى" المتسابق في برنامج "الفرصة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "ON" في موسمه الجديد، هذا المبدأ وبث روح الأمل والتفاؤل في نفوس قطاعات عريضة من الشباب.

قبل خمس سنوات من الآن وتحديدًا في عام 2018 وقف موسى أمام لجنة تحكيم "هنا الشباب" بفكرة مشروع "برمودا" الذي يهدف إلى إعادة تدوير المخلفات الزراعية، ونال المشروع حينها في النهائيات على أعلى نقاط تسجلها المسابقة منذ انطلاق موسمها الثانى وهى 310 نقاط، وفقًا لآلية التصويت وقتها.

عاد موسى في عام 2023 وتحديدًا في الحلقة الثالثة من برنامج "الفرصة مع لميس الحديدي"، وهي حلقة تصفيات الصعيد من محافظة المنيا بعد حلقتي المنصورة والإسكندرية ليفاجئ فريق "الفرصة" بعودته بشركة "مزنة" بنفس روح التفاؤل والإصرار قبل خمس سنوات التي لم تغادر قسمات وجه الشاب.

"فكرة المشروع" وقبل أن تكون تنموية بالأساس هي تعبر عن مشروع أمل وإصرار، وأن الطموحات لا تموت، حيث عاد موسى ابن محافظة الأقصر بمشروع "مزنة" وعلق على تجربته ما بين 2018 و2023 وكيف استفاد في الفترة البينية بينهما، قائلًا: "خرجت في المرة الأولى بمستثمر استثمر في شركة برمودا".

واستطرد: المرة الأولى منحتني طاقة ودعمًا اجتماعيًا فلم تكن أسرتي وبالأخص والدي مقتنعة بأفكاري في بادئ الأمر وكان والدي يقول لي دائمًا: أنا عايز أعرف ماذا تفعل، وبعد فوزي المرة الأولى واقتناع والدي بي كانت هناك دفعة مكنتني من ميلاد مشروعي الثاني "مزنة". 

وذكر أن شركة "مزنة" إعادة تدوير المخلفات العضوية وتحويلها لأسمدة عضوية سائلة، وفقًا لمراحل نمو النبات.

أمام لجنة التحكيم  أكد "موسى" أن شركته تمكنت من إنتاج ثلاثة منتجات خلال عامين، واستطاعت الوصول لأكثر من 4000 عميل، وأنها قدمت دعمًا فنيًا لأكثر من 15 ألف مزارع، وأن شركته أبرمت شراكة مع شريك إماراتي في هذا الصدد، وأن نسبة الربح تقارب 50%.

وأشادت لجنة التحكيم بتجربة "مزنة"، وأكدت أن هذا القطاع يعاني من ازدحام التنافسية، وأن "موسى" أثبت أنه يستطيع المثابرة والصبر وخوض المنافسة بقلب قوي.

حصد موسى تصويت 5/5 وحقق أرقامًا استثنائية للمرة الثانية وعليه مواصلة التسابق والوصول لمرحلة الاستديو.

جدير بالذكر أن التسابق يتم في البرنامج على مرحلتين بلجنتي تحكيم مختلفتين، المرحلة الأولى وهي مرحلة التصفيات الأولية وهي المرحلة التي سيشاهد فيها الجمهور مئات من مؤسسي الشركات الناشئة يواجهون لجنة تحكيم التصفيات والتي ستعطيهم إما "فرصة" فيعبرون للمرحلة التالية أو تقول لهم "فرصة تانية" وهذا يعني أنهم سيغادرون المسابقة حتى يطوروا من مشروعاتهم ويمكنهم العودة مرة أخرى في الموسم التالي.

تنتهي المرحلة الأولى باختيار أقوى 30 شركة ناشئة، منها 5 شركات وصلت مباشرة بالفرصة الذهبية، أما المرحلة التالية فهي مرحلة الحلقات التسابقية في الاستديو، التي تديرها لميس الحديدي ويتسابق فيها كل حلقة 3 مشروعات أمام لجنة تحكيم مختلفة سيتم الإعلان عن أعضائها قريبًا.

"الفرصة" مع لميس الحديدي، أكبر مسابقة تليفزيونية للشركات الناشئة على الشاشات العربية، ويذاع كل أربعاء في تمام التاسعة مساء على قناة "ON".

https://www.youtube.com/watch?v=jFqQ1GHHXJk&t=2118s

قناة on الفرصة برنامج الفرصة هنا الشباب

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