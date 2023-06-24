الدستاوي يتفقد التجهيزات النهائية لمركز البيانات الرئيسي بـ«كهرباء الإسكندرية»

تفقد الدكتور مهندس خالد الدستاوى العضو المتفرغ لشئون شركات التوزيع، شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، وكان في استقباله المهندس إيهاب الفقي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، لمتابعة سير العمل التجهيزات الأخيرة لمركز البيانات الرئيسي (Data Center) بالديوان العام بالشركة والذي يخدم جميع الخدمات والتطبيقات التكنولوجية المختلفة بالشركة، كما تفقد مركز خدمة العملاء بوسط المدينة.

وعقب ذلك توجه إلى مركز خدمة العملاء وذوي الهمم بمبنى (الإبراهيمية قطاع وسط) الذى تم تطويره وتحديثه تماشيا مع خطة الوزارة وتعميم الهوية البصرية الموحدة لمراكز خدمة العملاء بشركات التوزيع وتقديم خدمات متميزة للمواطنين

كما تفقد سير العمل بمركز تلقي الأعطال ومركز تحكم وسط وموزع الإبراهيمية جهد ١١ ك.ف ، كما قام بزيارة لموزع الشاطبي جهد ١١ ك.ف بمنطقة وسط المدينة.

وأشار المهندس إيهاب الفقي – إلى أن مراكز الخدمة المتطورة تهدف إلى تحقيق الشفافية ورفع كفاءة العمل من خلال تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وكذا استحداث بعض النظم والخدمات التي ستؤدي إلى تحسين مستوى الإداء وزيادة التواصل والتفاعل مع المواطنين.

رافق العضو المتفرغ لشئون شركات التوزيع خلال زيارته المحاسب علاء عبد العليم رئيس قطاعات الشئون التجارية والمشرف على قطاعات الشئون المالية والموارد البشرية، والمهندسة سلوى عبد الرحمن رئيس قطاعات شبكات التوزيع، والمهندس خالد غمري – رئيس قطاعات الشئون الفنية، ومصطفى درويش – رئيس قطاع شئون مكتب رئيس مجلس الإدارة، ولفيف من قيادات الشركة ومن الشركة القابضة لكهرباء مصر كلا من المهندسة صفاء عبد الرحمن رئيس قطاع نظم المعلومات بالشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندس أحمد الشيوي رئيس قطاع الخدمات الذكية بالشركة القابضة، المهندسة أسماء بدير مدير عام جودة الخدمات، والمهندس عمرو السنوسي بالشركة القابضة لكهرباء مصر.