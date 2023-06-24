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السبت 24 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

جوارديولا ونويل وجيل بايدن وتوم هانكس.. مصر قبلة مشاهير العالم

جريدة الدستور

سلط برنامج "صباح الخير يا مصر"ـ الضوء على زيارة مشاهير العالم إلى مصر، وأن تلك الزيارات ساهمت في استعادة مصر لمكانتها السياحية كواحدة من أفضل المقاصد السياحية في العالم.

وعرض البرنامج المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم السبت، تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان "جوارديولا ونويل وجيل بايدن وتوم هانكس.. مصر قبلة مشاهير العالم".

وفي الأيام الماضية، كانت مصر تحت بؤرة الضوء كواحدة من أشهر وأفضل المقاصد السياحية وقبلة يزورها الكثير من النجوم العالميين في مختلف المجالات، لتؤكد استعادة مكانتها السياحية من جديد، خاصة أنها أصبحت تصنف كواحدة من أعلى مراتب الجودة والخدمات السياحية وسط العديد من البلدان.

وفي الساعات الأخيرة، تواجد على أرض مصر في زيارة خاصة لقضاء جزء من إجازته الصيفية مع أسرته المدرب الإسباني الشهير بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، حيث زار الأهرامات ومتحف الحضارات في القاهرة، ومن المقرر أن يزور الأقصر وأسوان. 

في الوقت نفسه كان التيك توكر الألماني الشهير نوبل روبنسون في زيارته لمصر، حيث لاقت الزيارة ردود فعل كبيرة ومؤثرة في زيارته للمتحف المصري الكبير وشارع المعز ومنطقة الحسين ووثق زيارته بالعديد من الفيديوهات.

وفي أخر 12 شهر زار العديد من المشاهير مصر وقضوا في معالمها الشهيرة أوقاتا رائعة، فقد زار باك ستريت بويز مصر بعد 23 عامًا من ظهوره وشهرته، لإقامة حفل في العاصمة الإدارية، وعلى هام الحفل انتهز أعضاء الفريق الشهير الفرصة للاستمتاع بأجواء مصر، وعبر أفراد الفريق عن سعادتهم بتجربة زيارة مصر والتعرف على أبرز معالم القاهرة على هامش حفلهم الأول الذي أقاموه مؤخرًا.

على جانب آخر، جاء الفنان العالمي توم هانكس وزوجته المنتجة ريتا ويلسون إلى مصر في زيارة خاصة لأحد أصدقائهما المقربين، وتبادل رواد السوشيال ميديا مجموعة من الصور لهما وهما يتناولان الطعام في احد مطاعم منطقة الزمالك.

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