ads
السبت 24 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

حسين عبدالغنى: الحوار الوطنى يسمح بطرح الأفكار والآراء لصالح البلد

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قال الكاتب الصحفي والإعلامي حسين عبدالغني، إن مرور 10 سنوات من عمر ثورة 30 يونيو مدة كافية لكي تبدأ مصر مرحلة جديدة، وهي مرحلة التوافق الوطني وفتح الأبواب والنوافذ كي يتحدث الناس حول مستقبل مصر، والمشكلة في مصر ليست الفقر وإنما قلة الرأى.

وأضاف "عبدالغني"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد الطاهري ببرنامج "60 دقيقة" على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الفترة القادمة ستشهد توافقًا كبيرًا وواضحًا بين كل القوى السياسية، مؤكدًا أن قوة مصر الناعمة مصر ما زالت متجددة وقدرتها على إنتاج عقول وأفكار قائمة.

حسين عبدالغني: ما زالت القوة الناعمة المصرية متجددة وقادرة على إنتاج الأفكار

وأوضح الإعلامي والكاتب حسين عبدالغني أن الحوار الوطني سيسمح بطرح الأفكار والآراء لصالح البلد، مصر مليئة بالعقول، وما زالت قوتها الناعمة متجددة وقدرتها على إنتاج عقول وأفكار قائمة.

 

 

10 سنوات أحمد الطاهري الإعلامي أحمد الطاهري التوافق الوطني القوة الناعمة المصرية ثورة 30 يونيو طرح الأفكار والآراء

الأكثر قراءة

انقلاب مفاجئ.. ماذا حدث فى تمرد "فاجنر" على بوتين؟

بعد تمرده على بوتين.. من هو يفجينى بريجوجين قائد مجموعة فاجنر؟

مصدر بـ"التعليم": وقف تصحيح امتحانات الثانوية العامة خلال إجازة عيد الأضحى

"خرق صارخ للقانون الدولى".. الأزهر يدين تمزيق الكيان الصهيونى للمصحف الشريف

القبض على حارس عقار سرق مليون جنيه في القاهرة

حداد يقتل عاملًا بسبب مشاجرة في القاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د منجى بدر

فعاليات قمة ميثاق التمويل العالمى الجديد فى باريس

أحمد الصغير

اقتراح لوزير الشباب والرياضة والقائمين على منظومة كرة القدم فى مصر!

الحسين عبدالرازق

رِجل الغُراب والمُساكنة وفصل الخِطاب!

محمد مصطفى أبو شامة

يا رب تُوعِدْهم يا رب

حسين دعسة

خبراء مكافحة الإرهاب فى الأمم المتحدة: إفريقيا هى بؤرة الإرهاب فى العالم

صفاء النجار

لوفر أبوظبى فاترينة عرض رائعة للحضارات العالمية «5-5»

سارة شريف

نتنياهو وأوربان.. غرام فى بودابست

د.كريمة الحفناوى

المؤسسات الثقافية الحكومية والأهلية والحوار الوطنى

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

«الأباتشى» فى جنين.. هل تستعد إسرائيل لعملية عسكرية بالضفة الغربية؟

فلسطين تدين مصادقة الاحتلال على إقامة عشرات البؤر الاستيطانية

الإمارات تدين اعتداءات المستوطنين الإرهابية على الأراضى الفلسطينية