حسين عبدالغنى: الحوار الوطنى يسمح بطرح الأفكار والآراء لصالح البلد

قال الكاتب الصحفي والإعلامي حسين عبدالغني، إن مرور 10 سنوات من عمر ثورة 30 يونيو مدة كافية لكي تبدأ مصر مرحلة جديدة، وهي مرحلة التوافق الوطني وفتح الأبواب والنوافذ كي يتحدث الناس حول مستقبل مصر، والمشكلة في مصر ليست الفقر وإنما قلة الرأى.

وأضاف "عبدالغني"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد الطاهري ببرنامج "60 دقيقة" على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الفترة القادمة ستشهد توافقًا كبيرًا وواضحًا بين كل القوى السياسية، مؤكدًا أن قوة مصر الناعمة مصر ما زالت متجددة وقدرتها على إنتاج عقول وأفكار قائمة.

حسين عبدالغني: ما زالت القوة الناعمة المصرية متجددة وقادرة على إنتاج الأفكار

وأوضح الإعلامي والكاتب حسين عبدالغني أن الحوار الوطني سيسمح بطرح الأفكار والآراء لصالح البلد، مصر مليئة بالعقول، وما زالت قوتها الناعمة متجددة وقدرتها على إنتاج عقول وأفكار قائمة.