نائب محافظ الغربية: اللجان الرقابية تواصل عملها خلال أيام عيد الأضحى

أكد الدكتور مهندس أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، أن اللجان الرقابية المُشكلة من قبل محافظ الغربية ستقوم بعملها دون توقف خلال أيام العيد؛ للتصدي لأي مخالفات ومتابعة ومنع حدوث أي مخالفات وغلق وتشميع المقاهي والمطاعم المخالفة، وذلك تنفيذًا لتعليمات القيادة السياسية بالحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وإزالة أي إشغالات وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين، حفاظًا على المظهر العام.

وأضاف نائب محافظ الغربية، لـ"الدستور"، أن المحافظة شكّلت كذلك لجانًا إشرافية للتأكد من تشغيل المخابز البلدية ومتابعة الإنتاج بها والتأكد من وزن الخبز ومطابقته المواصفات، وكذلك التفتيش على محطات الوقود للتأكد من إعلان الأسعار والبيع بالسعر الرسمي، واتخاذ الإجراءات القانونية في حالة المخالفة، دون النظر لوجود إجازة رسمية، مؤكدًا أن هذه اللجان مستمرة خلال كل الإجازات الرسمية وبالتناوب، ويتولي الإشراف عليها مع بعض كبار موظفي المحافظة بتكليف من محافظ الغربية.

وأوضح عطا أن تشكيل تلك اللجان واستمرار عملها خلال فترات الإجازات والأعياد يأتي حرصًا من الدولة على تحقيق توازن الأسواق وضمان توافر السلع بسعر مناسب يراعي جميع الفئات، من خلال تنسيق كامل بين جميع الأجهزة التنفيذية المسئولة عن مراقبة الأسواق وعلى رأسها هيئة سلامة الغذاء وتحت إشراف محافظة الغربية وهيئة الرقابة الإدارية.

وشدد على الانتشار الأمني على مدار الساعة، ومنع التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء وعدم السماح بذلك نهائيًا، ومنع وقوف السيارات بجوار المساجد والكنائس وأماكن المتنزهات، ومراجعة التراخيص مع ضرورة التواصل المستمر بين غرف عمليات المراكز والمدن والشركات وغرفة العمليات بالمحافظة، مع التأكيد على رفع كل الإشغالات المتعدية على حرم الطريق.

ووجّه نائب المحافظ بإلغاء الإجازات للشركات والخدمات والجهات خلال فترة العيد ورفع درجة الاستعداد القصوى بكل الوحدات المحلية ومديريات الخدمات والشركات لحل أي مشكلة تطرأ على الفور، والاستجابة الفورية وتلبية احتياجات المواطنين في كل القطاعات الخدمية المختلفة وخاصةً من السلع الغذائية والخدمات الأساسية، مؤكدًا استمرار وتكثيف حملات متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بنطاق مدن ومراكز المحافظة للحد من فيروس كورونا.