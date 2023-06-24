غدر الصحاب.. أول ظهور لقاتل صديقه بقرية سنهور أثناء محاكمته في الفيوم

ظهر اليوم داخل محكمة جنايات الفيوم، المتهم القاتل صديقه داخل مقهى كأول ظهور له، في أولى جلسات القضية التي أثارت الجدل داخل قرية سنهور بمحافظة الفيوم.

حيث تنظر محكمة جنايات الفيوم، اليوم السبت، برئاسة المستشار أدهم أبو ذكرى رئيس محكمة جنايات الفيوم، وعضوية المستشارين ماركو سمير فرج، وعمر محمد سالم، وبحضور وكيل نيابة مؤمن عبد العظيم، أولى جلسات محاكمة قاتل الشاب طلال، ابن قرية سنهور أثناء جلوسه على أحد المقاهي وأطلق الجاني عليه الأعيرة النارية رصاصتين استقرتا في الصدر مما أدى إلى مصرعه في الحال.

لم يكن يتوقع الشاب طلال مصطفى، صاحب الـ27 عامًا، ابن قرية سنهور القبلية بمحافظة الفيوم، أن تنتهي حياته على يد صديقه بهذه الطريقة المأساوية، عندما استدرجه إلى أحد المقاهي من أجل تناول كوب شاي ووجبة الإفطار، حتى غدر به، وأطلق عليه وابلًا من الأعيرة النارية من سلاحه الناري، فأراده قتيلًا في الحال.

تعود تفاصيل القضية إلى منتصف فبراير من العام المنصرم عندما تلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم إخطار من مأمور قسم شرطة سنورس بالفيوم بورود إخطار من مستشفى سنورس العام بوصول شاب جثة هامدة متأثرًا بإصابته بعدة طلقات نارية، وحرر محضر بالواقعة واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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