نقابة المهن السينمائية تنعى المخرج الكبير جميل المغازى

نعت نقابة المهن السينمائية برئاسة المخرج مسعد فودة المخرج الكبير جميل المغازي الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم عن عمر ناهز 84 عاما.

وعبر بيان رسمي نعت النقابة المخرج الراحل وجاء نص البيان كالتالي: «ينعى نقيب السينمائيين والسادة أعضاء مجلس إدارة نقابة المهن السينمائية المخرج الكبير جميل المغازى والذى وافته المنية قبل قليل فى رحيل يمثل خسارة كبيرة لإحدى قامات الإخراج فى مصر والعالم العربى، حيث كان الفقيد أبرز من ساهموا بحروف من نور فى توثيق الكثير من مراحل الإبداع.. وألهم الله ذويه وجمهوره الصبر والسلوان».

وأعلن المخرج جميل جميل المغازي عن تشييع جنازة والده المخرج والمنتج الكبير جميل مغازي، غدًا الأحد؛ وذلك انتظارًا لقدوم شقيقه الأكبر من الخارج، لوداع والده.

ورحل عن عالمنا المخرج الكبير جميل المغازي، اليوم السبت، عن عمر يناهز الـ84 عامًا، بأحد المستشفيات الخاصة بمدينة السادس من أكتوبر بعد صراع مع المرض ومعاناته من مشاكل صحية في الرئة.