"الأضحية" بمقدم 500 جنيه في أسوان.. بدء الحجز رسميا

أعلنت مديرية الزراعة بأسوان برئاسة المهندسة أمانى بدر، عن فتح باب الحجز للخراف البلدى للأضاحى بسعر 168 جنيه للكيلو القائم، على أن يتم التسليم بمقر إدارة الإرشاد الزراعى بدءاً من السبت 24 يونيو الجارى وذلك بمقدم حجز 500 جنيه، على أن يتم الاستعلام والحجز عبر رقم التليفون الأرضي (0974660679).

وأوضح المهندس خالد أبو القاسم، مدير مديرية التموين، بأنه بناءاً على تعليمات الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، فقد قامت المديرية برفع درجة الإستعداد واليقظة التامة للعاملين بالمديرية استعداداً لعيد الأضحى المبارك، مع استمرار غرفة عمليات المديرية والإدارات التابعة لها فى عملها خلال الـ 24 ساعة لتلقى شكاوى المواطنين، والرد على استفساراتهم.

وأضاف أنه تم التنسيق مع الشركة المصرية لتجارة السلع بالجملة لطرح كميات كبيرة من اللحوم السودانية لدى فروع الشركة بسعر 195 جنيها للكيلو الواحد، واللحوم البرازيلية بسعر 160 جنيها للكيلو، مع طرح كميات كبيرة من الدواجن المحلية والمستوردة المجمدة، ولحوم الخراف المجمدة.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة شوقى مصطفى، بالتعاون مع مديرية الطب البيطري، في تنفيذ حملات للتطهير بمناطق أسواق الطيور والدواجن بنطاق حى وسط المدينة للحفاظ على سلامة المعروضات، وأيضاً الصحة العامة للمواطنين، وتكامل مع ذلك قيام جهاز حماية المستهلك بالتعاون مع الوحدة المحلية، وإداراة الطب البيطرى، وقسم الأغذية بالإدارة الصحية بحملة مكبرة لضبط الأسواق، والتأكد من جودة المنتجات من المعروضات للسلع الغذائية المتنوعة، حيث أسفرت جهود الحملة عن تحرير 10 محاضر صحة، و8 محاضر لعدم وجود رخصة نشاط.