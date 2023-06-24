نيفيز يزيح بنزيما ورونالدو من أغلى الصفقات في تاريخ الدوري السعودي

دخل البرتغالي روبن نيفيز تاريخ الدوري السعودي، بعدما أكمل انتقاله لنادي الهلال أمس في صفقة تاريخية.

الهلال ضم الدولي البرتغالي في صفقة قياسية بلغت 40 مليون يورو، قادمًا من وولفرهامبتون الإنجليزي لمدة 3 أعوام.

وبذلك أصبح نيفيز أغلى صفقة في تاريخ الدوري السعودي بـ 40 مليون يورو كقيمة الصفقة كاملة وفقًا لصحيفة “الميدان” السعودية ويأتي خلفه الفرنسي كريم بنزيما مهاجم اتحاد جدة السعودي قادمًا من ريال مدريد الإسباني مقابل 25 مليون يورو.

ويتساوى البرتغالي كريستيانو رونالدو وتاليسكا ثنائي النصر مع الفرنسي نجولو كانتي لاعب اتحاد جدة في المركز الثالث بـ 15 مليون يورو.

ووصل نيفيز إلى وولفرهامبتون عام 2017 قادمًا من بورتو البرتغالي، وبات ركيزة مع "الذئاب" حيث خاض معهم 253 مباراة مسجلا 30 هدفًا و13 تمريرة حاسمة.

وبات نادي الهلال السعودي قريبًا من حسم صفقة أوروبية جديدة من صفوف نادي تشيلسي الإنجليزي، خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي.

ووفقًا لما ذكره الصحفي الإيطالي الشهير والموثوق فابريزيو رومانو، المتخصص في سوق انتقالات اللاعبين في أوروبا، الذي يعمل في شبكة "سكاي سبورت" العالمية، فإن نادي الهلال السعودي بات قريبًا من حسم صفقة النجم السنغالي كاليدو كوليبالي، مدافع تشيلسي الإنجليزي، في الصيف الحالي.