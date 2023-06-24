هكذا رحّب المصريون بجوارديولا.. ارتفاع مؤشرات البحث عن مدرب مان سيتي بعد زيارته للقاهرة

شهدت مؤشرات البحث عن المدرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مان سيتي الإنجليزي، معدلات بحث مرتفعة في مصر عقب زيارته الأخيرة للبلاد.

"بيب" ظهر في صور رفقة أسرته في الأهرامات ملتقطًا الصور التذكارية بجوار الهرم الأكبر وتمثال أبو الهول، والمتحف المصري الكبير، ومن المقرر أن يشمل برنامج الزيارة رحلة إلى أسوان لمشاهدة معالمها الأثرية وجمال الطبيعة.

وتزامنًا مع زيارة جوارديولا إلى مصر؛ شهدت مؤشرات البحث ارتفاعاً كبيراً على اسم المدرب الإسباني داخل النطاق الجغرافي لمصر.