ads
السبت 24 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

هكذا رحّب المصريون بجوارديولا.. ارتفاع مؤشرات البحث عن مدرب مان سيتي بعد زيارته للقاهرة

جوارديولا وأسرته
جوارديولا وأسرته في مصر

شهدت مؤشرات البحث عن المدرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مان سيتي الإنجليزي، معدلات بحث مرتفعة في مصر عقب زيارته الأخيرة للبلاد.

"بيب" ظهر في صور رفقة أسرته في الأهرامات ملتقطًا الصور التذكارية بجوار الهرم الأكبر وتمثال أبو الهول، والمتحف المصري الكبير، ومن المقرر أن يشمل برنامج الزيارة رحلة إلى أسوان لمشاهدة معالمها الأثرية وجمال الطبيعة.

وتزامنًا مع زيارة جوارديولا إلى مصر؛ شهدت مؤشرات البحث ارتفاعاً كبيراً على اسم المدرب الإسباني داخل النطاق الجغرافي لمصر.

مصر جوارديولا مان سيتي جوارديولا وأسرته جوارديولا في مصر

الأكثر قراءة

تحرك برلمانى عاجل لمواجهة التعدى على المساحات الخضراء فى أكتوبر

مدبولى: نقل المقابر لتطوير "القاهرة" مثل نقل 22 معبدًا لبناء السد العالى

لمعَة كاذبة.. زيجات مُهددة بالانهيار بسبب الذهب "المغشوش" في مصر

بعد إعلان التمرد.. أبرز محطات الخلاف بين فاجنر والجيش الروسى

إدراج 13 جامعة مصرية فى تصنيف "ليدن" العالمى

قائد فاجنر يرد على بوتين ويرفض الاستسلام.. ويعلن إسقاط مقاتلة "سوخوى 35"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

اقتراح لوزير الشباب والرياضة والقائمين على منظومة كرة القدم فى مصر!

الحسين عبدالرازق

رِجل الغُراب والمُساكنة وفصل الخِطاب!

محمد مصطفى أبو شامة

يا رب تُوعِدْهم يا رب

حسين دعسة

خبراء مكافحة الإرهاب فى الأمم المتحدة: إفريقيا هى بؤرة الإرهاب فى العالم

صفاء النجار

لوفر أبوظبى فاترينة عرض رائعة للحضارات العالمية «5-5»

سارة شريف

نتنياهو وأوربان.. غرام فى بودابست

د.كريمة الحفناوى

المؤسسات الثقافية الحكومية والأهلية والحوار الوطنى

ماجد حبته

مودى.. واشنطن ثم القاهرة

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

«الأباتشى» فى جنين.. هل تستعد إسرائيل لعملية عسكرية بالضفة الغربية؟

فلسطين تدين مصادقة الاحتلال على إقامة عشرات البؤر الاستيطانية

الإمارات تدين اعتداءات المستوطنين الإرهابية على الأراضى الفلسطينية