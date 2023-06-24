المصرى يواجه فيوتشر فى نصف نهائى كأس رابطة الأندية الليلة

يستضيف استاد برج العرب بالإسكندرية في التاسعة والنصف مساء اليوم مواجهة قوية بين المصري وفيوتشر في الدور نصف النهائي لبطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.

المصري بدأ مشوار البطولة من دور الثمانية، وفاز على الإسماعيلي بهدفين نظيفين، ومنذ تولى ميمي عبدالرازق المسئولية بعد رحيل حسام حسن، لعب الفريق 4 مباريات فاز في مباراتين وتعادل مرتين، ويسعى للفوز والوصول للمباراة النهائية.

ميمي عبدالرازق، المدير الفني لفريق المصري، ضم 27 لاعبًا لمعسكر الفريق في برج العرب سيختار 20 منهم في قائمة المباراة، وهم عصام ثروت ومحمود جاد ومحمد شحاتة وكريم العراقي وأحمد عماد وإسلام المزين وإسلام أبوسليمة وعماد الدين أبوبكر وأسامة الجزار ومحمد دبش، وعمرو السعداوى وعمرو موسى ولؤى فهمي وسعيد كمال وإيزى إيميكا وحسن علي وإلياس الجلاصي وحسين السيد وعبدالرحيم دغموم وزياد كمال وحسام جريشة، وزياد فرج ومحمد حسن الفيومي وفرانك إيتوجا ومروان حمدي ومحمد عبداللطيف جريندو وعبده يحيى.

ويفتقد المصري لجهود إسلام عطية بسبب الإصابة ورجب عمران للإيقاف.

في المقابل تأهل فريق فيوتشر بقيادة علي ماهر للدور نصف النهائي بعد فوزه في دور الـ32 على طلائع الجيش 3-1 بركلات لترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبي، ثم فاز في دور الثمانية على حرس الحدود بهدف دون رد، وبعد خروجه من بطولة كأس مصر ينافس فيوتشر على المركز الثاني في الدوري، والتأهل لبطولة دوري أبطال إفريقيا، ويسعى أيضًا للتأهل لنهائي كأس الرابطة ومحاولة الاحتفاظ باللقب اللذي حققه الموسم الماضي.

يدير المباراة تحكيميًا محمد الحنفي ويساعده سمير جمال ومحمد محمود لطفي، ومعهم حسني سلطان كحكم رابع وسيد شعبان حكم فيديو وهشام الدسوقي مساعد حكم فيديو.