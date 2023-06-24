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السبت 24 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مدبولى: لا صحة لإنشاء مناطق سكنية فوق مقابر صلاح سالم.. لا يجوز دينيًا

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن تطوير مقابر صلاح سالم سيتضمن إنشاء عدد من الطرق أو الحدائق والمتنزهات بشكل حضاري، نافيًا بناء مباني ومشروعات سكنية، مؤكدًا أنه ممنوع تمامًا، لأنه دينيًا لا يجوز بناء مبانٍ سكانية فوق المقابر. 

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت، أن التطوير تنفيذ لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإنشاء مقابر الخالدين وتطوير المنطقة، وإيجاد حلول وبدائل كثيرة. 

وأتابع أن مشكلة المياة الجوفية بالمنطقة صعبة، نتيجة للبحيرات الموجودة وطبيعة المنطقة ما يصعب من التعامل مع المشكلة، مضيفًا أنه سيتم نقل المقابر التي لا تصلح للنشاط الذي أنشئت لأجله إلى مناطق إنسانية.

الحدائق والمنتزهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المياه الجوفية الرئيس السيسي الدكتور مصطفى مدبولي

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