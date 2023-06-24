تصل للسجن.. السعودية تُحذّر: عقوبات صارمة ضد مخالفى أنظمة الحج

قال عادل حنفي، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، إن الأمن العام بوزارة الداخلية السعودية أصدر بيانًا أوضح فيه أن كل من يتم ضبطه وهو ينقل من لا يحملون تصاريح حج نظامية أو إيوائهم، سيعاقب بالسجن لمدة تصل إلى (6) أشهر وبغرامة مالية تصل إلى (50) ألف ريال عن كل مخالف يتم نقله، وتتعدد الغرامة المالية بتعدد المخالفين المنقولين، وترحيل الناقل المخالف إن كان وافدًا بعد تنفيذ العقوبة، ويمنع من دخول المملكة، والمطالبة بمصادرة وسيلة النقل البرية بحكم قضائي، كما دعت المديرية العامة للجوازات السعودية جميع المواطنين والمقيمين والزائرين بالتقيد والالتزام بأنظمة وتعليمات الحج.

وأوضح "حنفي" أن عقوبة تأدية الحج دون تصريح وتحت شعار "حج بلا مخالف" تصل إلى الترحيل من السعودية والمنع من دخول المملكة لمدة (10) سنوات، بجانب عقوبات أخرى من الغرامة المالية.

وأكدت وزارة الحج والعمرة السعودية، أنه لن يسمح نهائياً بأداء فريضة الحج لجميع أنواع تأشيرات الزيارة سواء العائلية أو تجارية أو عمل والشخصية والإلكترونية والحكومية والمرور، وأن هذه التأشيرات تسمح لحاملها بالإقامة داخل المملكة طوال المدة المحددة بالتأشيرة وليس لأداء فريضة الحج.

ولفت إلى أنه ضمن خطة أمن الحج لعام 1444/2023 التي تهدف لتوفير سبل الراحة والتسهيل، أطلق المرور السعودي خطة مرورية متكاملة لإتمام حجتك بكل يسر، بحيث تضمن الخطة اتجاهات الحركة المرورية وخطوط السير في مكة المكرمة والمشاعل المقدسة.

كما تم تصميم ستة خرائط تفاعلية تساعد الحاج على معرفة الطرق والاتجاهات خلال وقت إقامته وهى: خريطة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وخريطة مكة، وخريطة المسجد الحرام والمنطقة المحيطة به، وخريطة منى، وخريطة المزدلفة، وخريطة عرفات، حتى يتمكن الحاج من اختيار مساره بعناية كما يمكن الاطلاع على جميع الخرائط من خلال تطبيق (الحج).