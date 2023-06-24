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السبت 24 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلماني: مشاركة الرئيس السيسي بقمة «التمويل العالمي الجديد» عكست مكانة مصر عالميًا

النائب أحمد دياب
النائب أحمد دياب

أشاد النائب أحمد دياب، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، بالمشاركة الفعّالة لمصر في قمة «ميثاق التمويل العالمي الجديد» والتي تُعقَد بالعاصمة الفرنسية باريس، بدعوة من الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مشيرًا إلى أن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تعكس أهمية دور مصر المؤثر عالميًا ودوليًا.

وقال "دياب"، في تصريحات له، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، طرح خلال مشاركته لمصر في قمة «ميثاق التمويل العالمي الجديد»، رؤية مصر بكل شفافية ووضوح لمواجهة التحديات العالمية، وعلى رأسها التغيرات المناخية، وعكست الرؤية المصرية مطالب الدول النامية واحتياجاتها لمجابهة تحديات التغيرات المناخية، مضيفًا أن الرئيس السيسي، حرص على طرح الرؤية المصرية في تحقيق التنمية ومواجهة التحديات العالمية.

وأضاف وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، أنه لابد من مؤسسات التمويل الدولية، الأخذ برؤية مصر الخاصة بمراجعة أسس وضوابط المنح والتمويلات التي تحصل عليها الدول النامية، والتي لا يجب بأي حالٍ من الأحوال أن تتساوى مع التمويلات التي تحصل عليها الدول المتقدمة، خاصة وأن الأخيرة هي المتسبب الأكبر في حدوث تلك التغيرات المناخية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الواقع الجديد يفرض على الجميع التكاتف لتعزيز النظام متعدد الأطراف ليصبح أكثر استجابة لاحتياجات الدول النامية التي تعاني بشدة من عدة ملفات سواء كان في مجال الأمن الغذائي أو من خلال أمن الطاقة، وهو الأمر الذي أكد عليه الرئيس السيسي خلال كلمته بالقمة.

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