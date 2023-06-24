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السبت 24 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مدحت صالح يشكر الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لدعمها حفلات "الأستاذة"

مدحت صالح
مدحت صالح

وجه الفنان مدحت صالح، رسالة شكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لدعمه في إعادة حفلات الأساتذة بدار الأوبرا المصرية، قائلًا: "الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية صدقت فيما قالته، وجدت الاهتمام جميل، قالوا لي إحنا جنبك وفي ظهرك وفي كتفك". 

وأضاف مدحت صالح خلال لقاءه ببرنامج "لايت شو" المذاع عبر فضائية الحياة: "وجدت حبًا شديدًا وترحيبًا من دار الأوبرا المصرية، أنا بركن شغل مدحت صالح على جنب، كان ممكن أعمل الحفلة بالأغاني القديمة الخاصة بي، لكن الاهتمام الأول كان بتراثنا". 

وأشار إلى أنه في القادم سيجمع بين التراث وبين الأغاني القديمة الخاصة بي، متابعًا: "تربيت على أصوات عمالقة الفن في مصر وبلاقي متعة لما أغني أغانيهم". 

وأردف: "أعمالي القديمة أحاول أخذ منها ما يتم تحديثه، وأجعله بدلًا مما هو مواليد 1983، أجعله مواليد 2023م". 

وتابع: "منذ أن كنت صغيرًا وأنا تستهويني الأعمال الطربية؛ لأنها كانت موجودة ومتاحة في وقت بداياتي".

 

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