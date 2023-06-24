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السبت 24 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

تامر عبده أمين: يجب وجود لجنة لدراسة ما يصدر من كتب وترجمة القيم منها وتصديره للخارج

الكاتب تامر عبده
الكاتب تامر عبده أمين

قال الكاتب تامر عبده أمين، إنه يجب أن يكون لدينا لجنة لدراسة ما يصدر من كتب كل عام ودراسة القيم منها وتصديره للخارج، مضيفًا أنه يجب أن تقوم الدولة بذلك حيث أن ذلك يحقق أرباحا كبيرة. 


جاء ذلك خلال مشاركته في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول قضايا المحور المجتمعي بالحوار الوطني، "المؤسسات الثقافية.. وكيفية تعظيم الاستفادة منها". 


وأشار إلى أن الكتاب المصريين لا يحصلون من دور النشر إلا على نسبة ١٠٪؜ فقط. 


وأكد أمين، على ضرورة وجود مكتبة في كل فصل في المدرسة وأن تكون هناك مسابقات ومكافآت تحفيزية وتشجيعية لكل من يقرأ، مضيفًا أن البرازيل لها تجربة في السجون فكل سجين يقرأ كتاب تقل مدة حبسه يومًا.


وأدار الحوار الحوار خلال الصالون؛ مصطفى كريم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الجلسة الأولى من الصالون؛ الكاتب الصحفي أحمد ناجي قمحة، رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، والدكتور محمد هاني، استشاري الصحة النفسية، وعبير العريان، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فيما شارك في الجلسة الثانية من الصالون، والنائبة هيام الطباخ، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، والنائب رامي جلال، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الكاتب الصحفي لؤي الخطيب، الكاتب تامر عبده أمين.


يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.

الكاتب تامر عبده أمين المؤسسات الثقافية الكتاب المصريين دور النشر المدرسة

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